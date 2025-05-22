「水腳仔」養傷被開除 告贏高雄米其林名店老闆獲賠274萬元

「春蘭割包」以其充足的用料、份量以及極佳味道聞名。（圖擷取自米其林官網）

2025/05/22 10:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾獲米其林推薦的高雄美食名店春蘭割包，前年發生瓦斯氣爆造成江姓幫廚四肢嚴重灼傷，她休養2個月就被老闆叫回去上班，但因傷未癒，江女想再多請1個月的假，竟被老闆直接開除，江女氣不過提告求償298萬餘元，法官判業者應賠274萬餘元。

判決指出，江姓女子於2023年2月到割包店擔任「水腳仔」，負責幫忙店裡切菜切肉、洗菜、清潔等工作，但老闆只給她時薪155元（法定時薪176元）；同年5月20日下午1點，老闆叫她去煮鍋撈油，撈到一半就發生瓦斯氣爆，江女閃避不及被熱油潑灑到四肢，造成她雙上肢燒燙傷及雙下肢燒燙傷二度，佔體表面積約17.5%。

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江女送醫治療後撿回一命，但因傷勢嚴重在家休養2個月後，老闆以人力不足要求她快回來上班，江女傳醫院診斷證明給老闆，認為傷勢未癒需要再多休假1個月，但老闆不同意，寄出存證信函直接中止雙方僱傭關係。

江女氣炸，認為自己工作受傷還被開除，除了提告替自己爭權益外，連老闆才算給她的時薪也一併求償，總計求償298萬餘元；高雄地方法院審理時，老闆喊冤，稱氣爆原因是爐具行工人更換零件後，未將瓦斯壓力調低所致，不能把受傷的責任算他頭上，且也有考量江女受傷後無法勝任原本工作，打算復工後讓她去做接聽電話訂單、裝飲料等輕便工作，但江女無視店裡人手不足仍不回來工作，因此才會把她開除。

法官認為，根據醫院的診斷，江女確實還需要一段時間療養才得以復工，但老闆就把她開除已違反勞基法規定，加上江女受傷造成勞動力減損38%，加上少給付的薪水，因此計算後，判老闆應賠274萬餘元，可上訴。

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