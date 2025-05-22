打詐百斬計畫》彰縣抓17車手全國最多 7檢舉人各獲5萬獎金

彰化縣警局長陳明君（左）檢視所屬破獲詐團成果。 （記者湯世名攝）

2025/05/22 10:34

〔記者湯世名／彰化報導〕警政署從今年4月起實施「百斬計畫」，不少民眾「主動出擊」檢舉詐團車手，只要逮到車手即可獲得5萬元檢舉獎金，其中彰化縣警局近2個月來共有14件經民眾檢舉後，逮到17名車手，逮獲人數全國最多。縣警局指出，這14名民眾當中，已有7人報署核准，每人都可獲5萬元獎金，另7人也都已呈報審核中。

彰化縣警局長陳明君今天透過打詐儀錶板指出，警方1至4月執行打詐專案，累計查獲詐欺集團68件、詐欺犯390名，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值3億9258萬餘元，另攔阻詐騙金額達1億6539萬元，合計阻斷詐團金流達5.5億元，打詐成績卓著，4月份全國打詐專案，獲警政署評核分組第1，112年迄今全國打詐專案已達8連霸。

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彰化縣警局4月起執行警政署的百斬計畫，熱心民眾檢舉詐欺案件情資，警方查獲詐欺犯嫌共14案17人（其中2人為香港及馬來西亞籍），查扣及攔阻金額共844萬元。其中彰化分局接獲民眾檢舉，有人遭假冒檢警人員詐騙，交出郵局提款卡及密碼，該帳戶內存有240萬元，警方獲報後迅速趕抵現場，當場查獲收取提款卡的詐欺車手，成功攔阻民眾遭詐，避免現金遭提領。

另和美分局獲報轄內超商疑似有提領車手，隨即前往埋伏，待車手ATM提領結束，將贓款交予車手頭之際，一併逮捕1名觀光名義來台的香港籍車手、收水人員及取簿手共3名嫌犯。

刑警大隊指出，百斬計畫實施近2個月來，彰化縣共查獲詐團車手17人是全國最多，提供線索檢舉的民眾當中，則有7人呈報核准，每人都可領到5萬元，獎金相當豐厚。

彰化縣警局員警逮捕詐團車手。 （圖由警方提供）

彰化縣警局員警逮捕詐團車手，其中有多件是經由民眾檢舉所逮獲。 （圖由警方提供）

彰化縣警局長陳明君今天透過打詐儀錶板指出，彰化縣打詐成果豐碩。（記者湯世名攝）

彰化縣警局打詐成果豐碩。 （記者湯世名攝）

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