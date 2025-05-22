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    開車疑暴衝撞進麵店路人急閃避 60歲駕駛稱「低血糖」

    黃男駕駛小客車突然撞進麵店，所幸沒有造成人員傷亡。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男駕駛小客車突然撞進麵店，所幸沒有造成人員傷亡。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/05/22 10:23

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市60歲黃姓男子21日深夜9點多駕車行經桃園區大興西路二段，疑因低血糖導致身體不適，突然偏離車道撞進麵店，有行人正在門口講電話，所幸及時閃避才沒遭撞，警方獲報趕抵處理，確切肇禍原因仍待調查。

    監視器畫面拍下，黃男從桃園區大興西路二段69巷往大興西路二段80巷方向直行，在路口突然偏離車道撞進麵店，當時有行人正在門口講電話，看到車輛撞進來趕緊閃避，事故沒有造成人員傷亡；店家無奈說，「家中開業到現在，第1次有人開車撞進來，這個月是要發生幾次暴衝現象，門口行人真的福大命大！」

    警方表示，獲報後立即到場處理，經檢測黃男酒測值為0，排除酒駕肇禍，黃男解釋，因低血糖導致身體不適，才會操作失控釀禍。

    警方表示，確切肇禍原因仍待調查，同時呼籲汽機車駕駛人，身體不適切勿駕車，以免發生事故。

    黃男駕駛小客車突然撞進麵店，所幸沒有造成人員傷亡。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男駕駛小客車突然撞進麵店，所幸沒有造成人員傷亡。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男駕車突然撞進麵店，當時門口有行人正在講電話，所幸及時閃避未遭撞。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男駕車突然撞進麵店，當時門口有行人正在講電話，所幸及時閃避未遭撞。（記者鄭淑婷翻攝）

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