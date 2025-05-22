張綱維違反電子監控禁令違規收押 聲請具保停押被高院駁回

前遠航董事長張綱維。（記者楊國文攝）

2025/05/22 10:40

〔記者楊國文／台北報導〕前遠航董事長張綱維涉掏空遠航36億元，去年被台北地院重判15年，須戴上電子腳環監控，已上訴高等法院審理中，不過，高院發現張有7度違規遭到科控示警，其中2度接近苗栗溫仔頭漁港，有逃亡可能，上月將他拘提到案並裁定羈押3月，他聲請交保說須照顧肺腺癌末期的母親，不可能逃亡，未注意科控中心來電，並非惡意違規，高等法院認為，張違規情節重大，且被判重刑，有逃亡之虞，裁定駁回聲請。

張綱維涉掏空遠航，一審被依證券交易法等罪重判14年，另外可易科罰金部份判1年徒刑，張不服，上訴高等法院。高院日前首度開庭，張仍否認犯罪。

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張聲請交保指出，被指控違規案例中，他被科控監控的個案手機當時未收到訊號，並未惡意違規；至於被指接近漁港一事，則是當時他開車全程行駛於國道三號高速公路，並無離開高速公路駛入漁港後再上高速公路情形，另外，他不知當時所在場所訊不良，不是故意違規，不應苛責於他。

張認為將他羈押的強制處分有瑕疵，縱使他有違規情事，其事由或許是因為與年幼兒子聚餐，或因為在家照料生活不能自理的母親，並非惡意規避電子監控。

張強調，在境外並無任何人脈及資產，亦無其他國家護照或居留證，無逃亡之可能，而且他始終配合司法調查，未規避審判，加上他的母親病重行動不便，不可能拋下母親逃亡，並無羈押必要，請求改為其他強制處分代替羈押。

不過，高院認為，張綱維涉遠航案，被台北地院裁定以1億元交保准予停止羈押，並限制出境、出海和住居，且每天向轄區報到，並接受電子腳環等科技監控，上訴後，高院繼續維持一審的強制處分，並告知應遵守的事項。張相關違規情節方面，縱使張未駛入漁港，但綜觀他案發後的隱匿行蹤、資產，及違反高院要求應接受適當科技設備監控等情形，仍有羈押必要。可抗告。

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