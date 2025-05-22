竹北氣爆案》 竹瓦公司及維修部經理等3人 涉公共危險罪起訴

624竹北氣爆發生時震驚全國，新竹地檢署今天偵結起訴3名竹瓦維修部門員工，竹瓦公司也一併被訴將被科罰金刑。（資料照，記者黃美珠攝）

2025/05/22 10:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023年6月24日發生、震驚全國的竹北氣爆案，新竹地檢署今天偵結，依天然氣事業法「過失洩漏天然氣致生公共危險」罪嫌，起訴當時的新竹瓦斯（股）公司章姓維修部經理，林姓維護組組長，以及吳男維護2組技術員3人以及竹瓦公司，其中竹瓦公司依同法第4項應被科以罰金。

檢方起訴指出，引發前述重大公安意外的癥結在於竹瓦公司所屬泰和整壓站下，位於中正國小正門左側的竹北市中正路簡易整壓站的內軸流式調壓閥的皮膜使用期限過期沒有更換、檢查，以致硬化失效，導致瓦斯調壓閥出口壓力飆升且無法回降到正常預設值，再加上超壓遮斷閥關閉失效，未能發揮阻斷天然氣的保護功能，造成供氣壓力過高，遂於6分鐘後陸續造成瓦斯用戶端因爐具、接頭、軟管鬆脫洩氣，接觸火源後引發爆炸的重大災害事故，導致21戶民宅受損、多名居民受傷。

請繼續往下閱讀...

其中陳姓少年全身有2到3度不等的燒傷，燒傷面積達體表面積91%，陳姓少年所在的房舍也受害嚴重，屋內臥室、浴廁、客廳以及廚房結構多處倒塌、剝落或燒毀，已喪失遮蔽使用功能而全損。陳姓少年的重傷害部分，竹瓦已經跟家屬達成和解而獲得撤告，少年目前則還在復健中。

檢方起訴指出， 竹瓦購氣轉供過程，先輸送到各區整壓站會做2次減壓，最後讓天然氣壓下降到每平方公分0.02公斤，約200mmH₂O，再到用戶端。竹瓦在竹北共有3座整壓站，其中泰和整壓站轄下約有300到400座簡易整壓站，前述中正國小旁、發生問題的整壓站就是其一。

起訴書指出，事發當時，吳男負責竹北等區的設備維護，章男和林男是吳男的上級主管，3人都應知道前述發生問題的整壓站內軸流式調壓閥的皮膜是2004年7月製造已過使用期限，即使沒有更換，也應定期拆解檢查，確認是否硬化失效，但3人都沒有注意這件事。

2022年底，吳男原應安排委外執行年度檢查，卻因人力不足而沒有執行，也沒有做其他可能的維護措施，雖曾把前述狀況跟林男、章男報告，但林、章2人也都沒有注意，既沒要求吳男另調派人力或親自維修，也沒協調內部資源處理，導致發生問題的整壓站的關鍵設備，在2022年度全都沒有經過拆解維護。

起訴書指出，吳男在前年5月3日依檢查計畫，應進行半年1次的「減壓閥檢查」，就要考慮前一年度並沒有拆卸整壓站設備做維檢，那麼這次維護作業就該徹底拆解執行安檢，卻仍往例，僅用目視與壓力測試，導致沒能即時發現調壓閥皮膜有硬化的狀況。

結果6月24日早上8點8分左右，就因前述整壓站的壓閥皮膜硬化失效，導致瓦斯調壓閥出口壓力飆升到800mmH₂O，無法回降到正常預設200mmH₂O，超出調壓系統可承受範圍。

再加上超壓遮斷閥另因不明原因關閉失效，在調壓異常情況下未能發揮阻斷天然氣之保護功能，導致低壓網管壓力過大。使得泰和整壓站於同日8點8分，顯示供氣壓力過高，6分鐘後陸續造成瓦斯用戶端因爐具、接頭、軟管鬆脫洩氣，接觸火源後引發爆炸火災的重大災害事故。

竹北氣爆後，竹瓦公司派員檢查，才發現問題就出在這個中正國小旁的簡易整壓站設備出了問題。（資料照，記者黃美珠攝）

竹北氣爆受害戶整棟房子慘不忍睹。（資料照，讀者提供）

624竹北氣爆發生時震驚全國，新竹地檢署今天偵結起訴3名竹瓦維修部門員工，竹瓦公司也一併被訴將被科罰金刑。（資料照，記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法