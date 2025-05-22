三峽車禍》李姓男學生無辜被撞 家屬︰駕駛沒煞車「太過分了」

土城醫院李姓男學生傷勢穩定，家屬受訪，駕駛完全沒煞車「太過分了」。（記者翁聿煌攝）

2025/05/22 10:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁19日放學時間發生重大車禍，造成3死12人輕重傷慘劇，其中送往土城醫院搶救的李姓男學生，21日動完骨折復位手術，恢復狀況良好，預計週五就可以轉至一般病房繼續休養，家屬總算放下心中大石，家屬受訪時指出，第一間看見孩子頭部受傷流血，腿部倒折成V字型，頭部與顏面骨碎，「我呼喚他時，他有流眼淚」，然後腿趾頭有動一下，看到小孩子這樣真的很心痛。

家屬指出，李姓學生的哥哥也是三峽國中畢業，弟弟還在讀國一，李姓男學生在學校人緣好，在家也是貼心又勤奮，案發當天下課原本要去補習班，沒想到才5百公尺的路程，竟發生意外被撞昏迷。

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家屬表示，念國一的弟弟當天被老師留下來，所以才沒有一起放學，不幸被撞死的女學生，和她兒子同一個補習班，另外兩個女學生被送進醫院，她也有看到「全身都是血」，看到腿都軟了，媽媽愈講愈難過，指出小孩子都是遵守交通規則，綠燈才通行，為什麼駕駛通過時，完全沒有煞車，真的是太過分了。

土城醫院副院長游明晉表示，19日三峽重大車禍送醫的8年級李姓男學生21日接受骨折手術復位，術後情況穩定良好，已於傍晚成功拔除呼吸管，並計劃觀察兩天，預計於週五轉至普通病房，進行後續跨團隊照護。

土城醫院也收治一名成人傷患，也已於21日進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定，3名三峽國中學生當中，狀況最嚴重的張姓女學生，經手術搶救後，目前狀況穩定，需要維生系統維持，並由院長黃璟隆組成醫療團隊，每天召集包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論醫療方向。

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