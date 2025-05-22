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    獨家》高雄男疑毒品糾紛慘遭凌虐殺害丟山區 不排除被活埋

    高雄林姓男子疑毒品糾紛慘遭凌虐殺害，不排除嫌犯企圖活埋，待相驗釐清。（民眾提供）

    高雄林姓男子疑毒品糾紛慘遭凌虐殺害，不排除嫌犯企圖活埋，待相驗釐清。（民眾提供）

    2025/05/22 10:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子疑因毒品糾紛慘遭虐殺，歹徒計劃性殺人、棄屍，警方昨逮捕涉教唆的女主嫌「果凍」後，涉嫌行凶的鄭姓主今晨落網，據了解，被害人遭受控制、凌虐多天，直到載往屏東獅子鄉山區途中還未斷氣，是否活埋行刑，待檢方今天相驗結果。

    檢警專案小組今天凌晨前往涉嫌行凶的鄭嫌（38歲）楠梓女友住處逮人，鄭男與死者林男積怨頗深，據悉，鄭男坦承在車內持刀刺林，刀子已經扔棄，警方持續追查其他共犯。

    據了解，涉嫌教唆的黃女落網時否認涉案，反問警方「我沒動手」、「人死了跟我什麼關係」，因殺人罪嫌重大，而且有共犯尚未到案，橋頭地檢署昨晚聲押她獲准。

    死者林男疑因毒品債務糾紛，遭綽號「果凍」藥頭黃姓女通緝犯夥同鄭男等人殺害，再棄屍屏東獅子鄉山區，警方調查，主嫌黃姓女藥頭（43歲）是毒品通緝犯，疑與被害人林男有毒品債務糾紛。

    5月7日教唆吳姓男子打電話約出林男，鄭男開車到林男楠梓住家外，趁他走出家門時強押上車，黃女等人手段凶殘，圍毆潘男再持刀殺害，警方掌握嫌犯至少6人，不排除是計劃殺人，甚至意圖活埋被害人，檢警再逮鄭姓主嫌。

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