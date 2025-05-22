「雙北世界壯年運動會─田徑公路賽」週日登場 人車管制禁止通行

「2025雙北世界壯年運動會-田徑公路賽」10公里路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/22 09:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025雙北世界壯年運動會-田徑公路賽」，將於5月25日（星期日）清晨4時至10時，自市民廣場（起、終點）及市區道路舉辦。活動將於清晨5時及5時40分分別起跑，況線行經北市中正、大安、信義、松山、萬華等多個行政區域，警方屆時將進行人車管制。

北市交通大隊表示，公路賽事沿線將行經仁愛路、光復南路、忠孝東路、逸仙路、松高路、松智路、信義路、市府路、松壽路、信義一號道路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路及市民高架道路等市區道路，參加人數共計約7140人。

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警方為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行，活動期間，管制道路範圍內公車候車處暫停服務。民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站。

北市警局表示，活動期間民眾應避開交通管制路段，警方則建議改道動線及替代道路：

一、欲穿越仁愛路往北車輛：

（一）汽車：改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行。

（二）機車：改道基隆路地下道往北續行。

二、欲穿越仁愛路往南車輛：

（一）汽車：改道中華路往南、長安東路匝道上建國高架道或基隆路地下道往南續行。

（二）機車：改道行駛市民大道左轉塔城街銜接中華路往南續行、改道林森南路地下道往南續行（仁愛路南側）或基隆路地下道往南續。

三、欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路及金山南路往北續行。

四、欲行駛市民高架往東車輛：改道市民大道平面、長安東、西路、忠孝東路及八德路。

五、中正區周邊改道動線：往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，俟跑者通過時開放通行。

「2025雙北世界壯年運動會-田徑公路賽」半程馬拉松路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

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