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    京華城案 北檢傳喚前北市都發局長林洲民作證

    台北地院審理京華城弊案，今天傳喚前台北市都市發展局長林洲民作證。（資料照）

    台北地院審理京華城弊案，今天傳喚前台北市都市發展局長林洲民作證。（資料照）

    2025/05/22 09:36

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天傳喚前台北市都市發展局長林洲民作證，提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、傳喚北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂等被告，將和檢方輪番詰問林洲民，釐清林洲民任內市府對京華城容積率的態度與立場轉變，以對照之後政策大轉彎、容積大放送的「走鐘」是否牽涉人謀不臧。

    林洲民是京華城的被告之一黃景茂的前一任都發局長。林洲民曾於受訪時及偵查期間向檢方說，京華城當年爭取容積率從392%提高至560%時，他就曾提醒柯文哲，若依照市議員應曉薇的質詢而放水，恐會涉嫌圖利罪，他離任、由黃景茂接手局長後，後續的京華城陳情案的發展，他就不了解了，對於柯文哲是否知情為圖利？他回稱「相信大家心中都有清楚的答案」。

    林洲民於2016年起，多次在台北市議會答詢應曉薇關於京華城容積問題，林洲民明確認為，京華城須含西北角一起開發，才能有560%容積率，但這片基地從未整體開發。

    林洲民於2018年12月25日卸任局長、離開北市府，林洲民曾說，京華城容積案歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲3任市長，是都發局業務的重中之重，都發局處理此案，當然必須定時向市長報告，印象中他都有向柯文哲提出建言，柯文哲對於本案應都知情。

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