疏於防範害行人跌斷門牙 竹市文化局判國賠

疏於防範害行人跌斷門牙，竹市文化局被判國賠。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/22 06:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市蘇姓男子111年行經文化中心停車場旁人行步道時，被地面水管絆倒摔斷門牙多處受傷，憤而訴請國賠45萬餘元，新竹地院審理發現文化局改建文化中心卻未做防範措施，判賠6萬6千餘元。

蘇男說，111年10月10日晚間近10點，他徒步行經新竹市文化中心停車場旁人行步道時，正逢文化中心改建期間，惟施工單位便宜行事，未設置圍籬，他被移植樹木開挖而浮出地面的水管絆倒，因而右上大門牙斷裂、右下眼眶處擦傷、上唇黏膜約2公分長撕裂傷、右手肘及雙膝挫傷、脖子扭拉傷等傷害。

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經長期復健治療，蘇男目前仍無法正常管理一切事務，請求國家賠償治療及療養費10萬元、植牙費12萬元、手錶維修費3萬8千元、精神慰撫金20萬元，合計45萬8千元。

新竹市文化局經法院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。

法官認為，文化局既為該人行步道設置管理機關，其設置步道供人民步行使用公共設施時，本負有維護通常安全狀態義務，應積極防止危險或損害發生。然其於文化中心改建期間，對人行步道上水管未做任何具體防範措施，致蘇男在使用人行步道之際，遭水管絆倒而身體受傷，文化局自應負損害賠償責任。

最後法官判治療及療養費1萬5978元、手錶維修費2萬900元、精神慰撫金3萬元，總計6萬6878元。

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