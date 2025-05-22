為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    魚塭偷排廢酸水 台南地院一原因重判主謀「道長」

    顏男設計排放廢酸流程遭判刑3年，台南地方法院認定他專業身分難卸責，而環保業者劉男虛報再利用圖利15萬，判刑2年4月並沒收不法所得。（記者王捷攝）

    顏男設計排放廢酸流程遭判刑3年，台南地方法院認定他專業身分難卸責，而環保業者劉男虛報再利用圖利15萬，判刑2年4月並沒收不法所得。（記者王捷攝）

    2025/05/22 06:50

    〔記者王捷／台南報導〕有廢棄物與毒性化學物專長的顏姓男子開設環保顧問公司、又向朋友自稱學過法術，讓人誤認他是「道長」，卻策畫偷排26噸氯化亞鐵廢酸水、替廠商圖利15萬，導致中洲大排酸性飆高、染色，台南地方法院認為他具專家身分卻犯法，行為惡劣不予減刑，依廢棄物清理法等，重判顏男3年徒刑。

    劉姓環保業者，2023年以每公斤4.7元價格，接收氯化亞鐵金屬廢酸洗液，未經任何再利用程序處理，即交司機運至仁德區一處魚塭偷排，然而地主卻認為，這是顏男口中的「養殖改善」計畫。

    為了取信地主，顏男甚至到魚塭示範「寶特瓶試驗」，把廢酸液與魚塭水搖勻後顏色轉清，因為氯化亞鐵遇水氧化成「棕褐色」氫氧化鐵膠體，會吸附部分懸浮物，使水暫時變澄清，但反應同時放出酸，整體pH下降至極酸性，重金屬仍留在水體，但地主信以為真。

    不過，在啟動魚塭管線，時卻因壓力爆裂，原本應該是澄清的液體，卻把現場一度「紅通通」，讓地主留下印象。

    同年間，環保志工發現中洲大排變色，通報市府，檢測發現該批液體pH值僅0.9，鐵含量每公升高達8萬多毫克，銅、鋅、鉻等多項重金屬全面超標，法院認定屬有害事業廢棄物，所謂「淨化」僅是化學沉澱假象。

    法院認為，兩人雖未明確分贓，仍構成共犯。顏男具化工與法律專業背景，持有多張甲級環保證照，卻設計排放流程、主導傾倒行為，應對污染結果負最大責任，依廢棄物清理法判處有期徒刑3年，未予減刑。環保公司的劉姓負責人，則明知廢酸未經處理，仍虛報已再利用並製作不實紀錄，圖利金額超過15萬元，判處有期徒刑2年4月，並沒收全部不法所得。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播