魚塭偷排廢酸水 台南地院一原因重判主謀「道長」

顏男設計排放廢酸流程遭判刑3年，台南地方法院認定他專業身分難卸責，而環保業者劉男虛報再利用圖利15萬，判刑2年4月並沒收不法所得。（記者王捷攝）

2025/05/22 06:50

〔記者王捷／台南報導〕有廢棄物與毒性化學物專長的顏姓男子開設環保顧問公司、又向朋友自稱學過法術，讓人誤認他是「道長」，卻策畫偷排26噸氯化亞鐵廢酸水、替廠商圖利15萬，導致中洲大排酸性飆高、染色，台南地方法院認為他具專家身分卻犯法，行為惡劣不予減刑，依廢棄物清理法等，重判顏男3年徒刑。

劉姓環保業者，2023年以每公斤4.7元價格，接收氯化亞鐵金屬廢酸洗液，未經任何再利用程序處理，即交司機運至仁德區一處魚塭偷排，然而地主卻認為，這是顏男口中的「養殖改善」計畫。

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為了取信地主，顏男甚至到魚塭示範「寶特瓶試驗」，把廢酸液與魚塭水搖勻後顏色轉清，因為氯化亞鐵遇水氧化成「棕褐色」氫氧化鐵膠體，會吸附部分懸浮物，使水暫時變澄清，但反應同時放出酸，整體pH下降至極酸性，重金屬仍留在水體，但地主信以為真。

不過，在啟動魚塭管線，時卻因壓力爆裂，原本應該是澄清的液體，卻把現場一度「紅通通」，讓地主留下印象。

同年間，環保志工發現中洲大排變色，通報市府，檢測發現該批液體pH值僅0.9，鐵含量每公升高達8萬多毫克，銅、鋅、鉻等多項重金屬全面超標，法院認定屬有害事業廢棄物，所謂「淨化」僅是化學沉澱假象。

法院認為，兩人雖未明確分贓，仍構成共犯。顏男具化工與法律專業背景，持有多張甲級環保證照，卻設計排放流程、主導傾倒行為，應對污染結果負最大責任，依廢棄物清理法判處有期徒刑3年，未予減刑。環保公司的劉姓負責人，則明知廢酸未經處理，仍虛報已再利用並製作不實紀錄，圖利金額超過15萬元，判處有期徒刑2年4月，並沒收全部不法所得。

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