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    找無照工讀生當救生員泳客溺斃 負責人等4被告判刑

    找無照工讀生當救生員，泳客溺水20分未發現枉死。（記者蔡彰盛攝）

    找無照工讀生當救生員，泳客溺水20分未發現枉死。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/22 07:34

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「新竹運動中心」111年雇用無合格救生證照的工讀生在游泳池兼任救生業務，泳客溺水超過20分鐘均未發現終至送醫不治，新竹地院依過失致死罪嫌將負責人、幹部與工讀生判刑，且因被告答應賠償家屬425萬以和解，4被告均獲緩刑。

    法官調查，竹市「新竹運動中心」111年雇用無合格救生員證照的李男、林男擔任救生員，業者明知室外游泳池使用面積總和為703平方公尺，室內游泳池使用面積總和為300平方公尺，且室外游泳池附設滑水道，依據游泳池管理規範規定應配置合格救生員3名（若滑水道開放使用，應於終點再增置合格救生員1名）親自在場，竟疏未注意，未聘僱及配置妥適人力，僅聘僱合格救生員3名（含莊姓組長在內），且於111年8月3日下午時段只安排未領有合格救生員證照之李男、林男值班。

    當天下午4點16分，泳客陳男在室外游泳池內溺水，卻遲至4點39分經其他泳客察覺乃呼叫救生員，送醫不治。

    法官審酌謝男為中心負責人、莊男為游泳池部組長，均負責管理本案游泳池，竟未聘僱及配置足額且合格救生員，僅安排未領有合格救生證照的工讀生在場兼任執行救生業務；而李男、林男受聘巡視、監看游泳池泳客安全，未能及時發現被害人在泳池中異狀，均致使被害人未能獲得足夠之救生資源，錯失黃金救援時間而死亡，造成家人恆久痛苦，犯罪所生損害重大；惟念被告4人犯後皆坦承犯行，積極與被害人家屬達成調解，迄今均能依約按時履行調解條件，犯後態度可謂良好。

    依和解內容，謝男與中心連帶賠償家屬250萬元、莊男115萬元、林男60萬元。最後法官依過失致人於死罪，判處謝男徒刑6月，莊男5月、李男與林男均4月，均予緩刑。

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