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    違規逆向害人摔車肇逃 越南逃逸移工台南被逮

    越南籍方姓移工逆向騎車害人摔傷還肇逃。（民眾提供）

    越南籍方姓移工逆向騎車害人摔傷還肇逃。（民眾提供）

    2025/05/22 00:17

    〔記者王捷／台南報導〕逃逸多年的方姓越南籍移工，逆向騎車導致路人煞車不及自摔，警方獲報追查，意外發現他當天還去超市偷鳳梨與葡萄，經比對監視器畫面，耗費11天才鎖定行蹤，20日晚間將他查緝到案。

    這個月9日，警方接獲通報，一名機車騎士在台南北區為閃避逆向行駛的方男而摔車，方男見狀後肇事逃逸。警方調閱周邊監視器，意外發現他當天曾出現在某超市門口，涉嫌順手偷走販售的鳳梨與葡萄。

    警方比對嫌疑人影像特徵及活動動線，發現該名男子多次出沒於北區與安南區一帶，並刻意避開監視器密集區域。專案小組逐一排查比對，鎖定為30多歲的方姓移工，並於20日晚間在北區東興路一帶將其查獲。

    據了解，方男已來台十多年，早已離開原本的工作單位，目前屬非法滯留。他供稱近日沒有穩定工作，才會貪圖小利行竊水果。警方查出，他所騎乘的機車，早已在移工之間輾轉流傳數手，真正的車主早已出境。至於他是否還涉其他竊案，警方仍在清查中。

    警方表示，方男除涉嫌竊盜，還違規騎車釀禍，造成騎士受傷卻未報警處理，涉有肇事逃逸與公共危險等罪嫌。警方已將他依相關罪名移送台南地檢署，並建議移民署暫緩遣返，待服刑後再依法處置。

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