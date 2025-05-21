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    首頁　>　社會

    詭！三峽車禍肇事老翁在市區狂繞路 沒走日常回家路線

    車禍發生前，余姓駕駛（紅圈處）在前一個路口就自撞分隔島與後車肇逃。（記者吳仁捷翻攝）

    車禍發生前，余姓駕駛（紅圈處）在前一個路口就自撞分隔島與後車肇逃。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/21 23:31

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近19日發生3死12傷重大車禍，今天（21日）傳出，檢警調查過程中發現，肇事78歲余姓老翁在車禍發生前，曾在三峽市區繞路，並非日常返家路線，這背後是否有其他動機還有待釐清。

    綜合媒體報導，19日下午4點04分左右發生於三峽國光街、國成街的車禍，引發台灣社會高度關注，不少民眾在網路轉發多段行車紀錄器和路口監視器畫面，發現余翁事發前1分鐘在上個路口撞分隔島和後方車輛後肇逃，1分鐘後就發生重大車禍。

    不僅如此，檢警調查發現，車禍路段並非余翁平日返家的路線，目前還不清楚他為何不直接回家，而且車禍路段規定「下午4點禁行」，檢警也在釐清為何他要在剛好過4點轉進事發路段。

    而余翁妻子指稱，丈夫當天從苗栗老家返回三峽。但從國道3號下來的余翁走復興路再接學成路、國慶路就可回家，檢警調閱監視器發現，他下交流道後在市區繞來繞去約大概20分鐘，最後轉進通學巷國成街，高速衝撞釀禍。

    據了解，余翁肇禍因撞擊力道過大造成腸道破裂，經手術後仍於加護病房觀察。今天下午他的眼睛已微張，但明顯仍處在意識不清的狀況，警方將等他狀況穩定後再行訊問。

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