5/21今彩539頭獎開2注！800萬獎落桃園、宜蘭

5月21日開獎的第114000124期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/21 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月21日）開獎的第114000124期今彩539頭獎開出2注，由桃園市龜山區大華里復興三路137號的「吉帝商行」、宜蘭縣頭城鎮開蘭路85之2號1樓的「財滿貫商行」開出。

第114000124期今彩539中獎號碼為「10、16、31、34、38」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共5419注中獎，每注可得300元；肆獎6萬6523注中獎，每注可得50元。

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第114000124期39樂合彩中獎號碼為「10、16、31、34、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8123注中獎，每注可得1125元。

第114000124期3星彩中獎號碼為「558」，壹獎共101注中獎，每注可得5000元。

第114000124期4星彩中獎號碼為「1079」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

5月21日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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