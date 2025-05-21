又是校門口！53歲男駕車經彰女 筆直衝撞醫院門柱 路人險遭殃

轎車行經彰化女中校門口後，突然筆直衝往路邊一家醫院，撞到門柱車頭毀損。 （圖由警方提供）

2025/05/21 21:15

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市今天（21日）下午發生一起離奇事故，1輛轎車行經彰化女中校門口時，竟衝往一旁的醫院，還險些撞到路人，最終撞在醫院門柱上，車頭毀損，駕駛輕傷。目擊者說，新北三峽重大死傷車禍發生在學校前，今天這起發生在彰女前，好險沒傷及無辜。肇事原因則由警方釐清中。

彰化警分局調查，事故發生在今天下午近2點，1輛由53歲男子駕駛的轎車行經彰化女中前的光復路、永福街口時，突然筆直的衝往路邊一家醫院，最後撞上醫院大門前的柱子，車頭嚴重毀損，還一度冒煙，所幸送醫救護後僅身體擦挫傷。經施以酒測，男子酒測值為0。警方初步了解，駕駛疑因操作不慎自撞醫院門柱。

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有民眾將影片PO上網，網友熱烈討論。有網友說，這時間點他會去復健也是必走的路程，今天突然有事，看到這段畫面讓他起雞皮疙瘩；另有網友痛批一堆用雞腿換駕照的？煞車或油門搞不清；更有網友指責說三寶一堆，怎麼被撞死都不知道。

另有網友指出，此處是彰化女中校門口，也是之前站導護的地方，還要讓學校師生家長站導護嗎？還有人說，政府說考慮65、70歲繳回駕照，這下慘了，會不會再降低年齡？也有網友直呼，新北三峽重大死傷車禍就是發生在學校前，今天這起事故又發生在彰女門口，還好沒有傷及無辜。

轎車衝向醫院，險些撞到路人。 （圖由警方提供）

轎車行經彰化女中校門口後，撞在醫院門柱，氣囊爆開駕駛輕傷。 （圖由警方提供）

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