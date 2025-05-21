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    首頁　>　社會

    台中女大生騎車與同向機車碰撞 撞號誌箱送醫不治

    朱女騎機車載妹妹回家，行經太平光興路撞上同向邱姓女騎士的機車，又撞上路旁號誌箱，傷重送醫不治。（記者陳建志翻攝）

    朱女騎機車載妹妹回家，行經太平光興路撞上同向邱姓女騎士的機車，又撞上路旁號誌箱，傷重送醫不治。（記者陳建志翻攝）

    2025/05/21 20:56

    〔記者陳建志／台中報導〕台中就讀某科大的朱姓女騎士，今天下午4點多騎機車載高職的妹妹返家，行經太平區光興路時，與同向就讀高職的邱姓女騎士騎乘的機車發生碰撞後，朱女又撞上路旁的號誌箱，現場沒有呼吸心跳，送醫急救仍不治。

    這起車禍事故發生在今天下午4點10分左右，當時就讀某科大一年級的朱姓女騎士（19歲），騎乘機車載16歲就讀高職的妹妹返家，兩人沿太平區光興路往一江橋方向行駛，行經光興路1430號附近時，卻碰撞前方同向，與妹妹就讀同高職的邱姓女騎士（18歲）機車。

    邱女的機車倒地噴向前方，朱女則失控撞上路邊的號誌箱，騎車的朱姓姊姊當場沒有呼吸心跳，送醫急救仍在下午4點38分宣告不治，妹妹則是全身多處擦挫傷，右手骨折，所幸沒有生命危險，邱女同樣全身多處擦挫傷，沒有生命危險。

    警方調閱監視器，發現當時事故現場旁的車道，有1輛由陳男（37歲）駕駛的小貨車想右轉光興路1432巷，陳男表示，因從後照鏡發現右後方有機車過來，因此減速並未右轉，隨後就發生2輛機車碰撞，詳細肇事原因警方將進一步鑑識後釐清。

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