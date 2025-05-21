三峽車禍重傷男學生骨折手術復位 術後良好已拔除呼吸管

三峽車禍後續再傳出好消息，收治於土城醫院的李姓男學生完成骨折復位手術，預計週五可轉入普通病房。（記者翁聿煌攝）

2025/05/21 20:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立土城醫院副院長游明晉21日表示，19日三峽重大車禍送醫的8年級李姓男學生今天接受骨折手術復位，術後情況穩定良好，已於傍晚成功拔除呼吸管，並計劃觀察2天，預計於週五轉至普通病房，進行後續跨團隊照護。

19日發生於三峽國成街與國光街的汽車暴衝事件，造成3死12輕重傷的重大意外，現場傷患被送至三峽恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院救治，土城醫院收治一名成人傷患，也已於21日進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定。

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院方表示，3名三峽國中學生當中，狀況最嚴重的張姓女學生，經手術搶救後，目前狀況穩定，需要維生系統維持，並由院長黃璟隆組成醫療團隊，每天召集包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論醫療進展情況。

加護病房內另有廖姓女學生腦部受傷，李姓男學生骨折、頭部撕裂傷，李姓男學生接受骨折手術復位，術後情況穩定良好，已於傍晚成功拔除呼吸管，並計劃觀察兩天，預計於週五轉至普通病房。

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