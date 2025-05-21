獨家》蛇蠍女藥頭「果凍」殺人棄屍！雄警掌握8人犯案 已抓到4嫌

警方逮獲涉嫌殺人棄屍女藥頭「果凍」黃女、潘男偵訊中。（讀者提供）

2025/05/21 20:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林姓男子疑因毒品債務糾紛，遭綽號「果凍」藥頭黃姓女通緝犯夥同潘姓男子等人殺害，棄屍屏東山區。黃女等人手段凶殘，圍毆潘男再持刀殺害，警方掌握嫌犯約8人，已逮獲黃男及潘男等4人，尚有4名共犯在逃。

警方調查，主嫌黃姓女藥頭（43歲）是毒品通緝犯，疑與被害人林男有毒品債務糾紛，5月7日教唆吳姓男子打電話約出林男，鄭男開車到林男楠梓住家外，趁他走出家門時強押上車。

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林男被載到橋頭區一家摩鐵，多人圍毆林男，持刀刺傷，載往屏東的摩鐵囚禁凌虐，林男失血過多身亡，竟載到屏東山區棄屍，作案車輛停在鳳山區一處停車場。

警方採證發現車內有血跡反應，今天在鳳山區逮獲主嫌黃姓女子、大社區逮獲潘姓男子（36歲），以及陳姓男子（27歲）、吳姓男子（36歲）等4人到案，今天下午4點左右尋獲林男遺體，身上有多處刀傷。

警方調閱監視器畫面以車追人，加上監控情資顯示，掌握嫌犯約8人，已逮到黃男及潘男等4人，還有4名共犯在逃，初步了解，林男在家屬報案前即遭殺害，全案朝向殺人罪嫌偵辦。

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