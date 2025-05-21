違法輸入中國快篩試劑賄選 蔣萬安後援會總幹事邱瑞蓮合併判3年8月

蔣萬安內湖後援會總幹事邱瑞蓮。（圖取自「清白里邱瑞蓮」臉書）

2025/05/21 19:17

〔記者張文川／台北報導〕台北市長蔣萬安於2022年參選市長時的內湖後援會總幹事邱瑞蓮，參選內湖區清白里長雖以474票落選，但檢調查出她以發送中國製快篩試劑方式賄選；士林地院今依違反公職人員選罷法、醫療器材管理法等罪，將邱瑞蓮夫妻判處3年8月徒刑，褫奪公權4年。

士林地檢署2022年11月底選後起訴指出，快篩試劑來自中國福建省平潭綜合實驗區台灣事務工作部（台工部）的無償資助，因此起訴罪名還包括反滲透法。但士院審理後認為，邱女的快篩試劑是透過台商協會向廈門一間公司購入，受中資無償資助的證據不足，此部分判無罪。

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士檢指揮台北市調查處偵辦指出，2022年參選清白里里長的邱瑞蓮，同年5月和其陳姓丈夫透過60名人頭，申報進口中國製快篩試劑每人各100劑，共輸入6000劑快篩試劑，規避衛福部食藥署「進口中國製快篩試劑超過100劑，應申請專案核准」的規定，取得後於6、7月間用於發送給選民。

士檢起訴認為邱瑞蓮夫妻犯涉反滲透法「受滲透來源資助」而違反選罷法之投票行賄罪，以及醫療器材管理法之意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪。

審理期間，邱瑞蓮供稱，60人大多是她找來，每人輸入100支，基本上每人分配到10支，其餘都捐給社區做公益。律師指出，快篩試劑是由台商協會向廈門一間公司購入，並非中資無償贊助，不會撼動國家安全，因此不構成反滲透法。

邱的丈夫供稱，2022年5月他以微信與中國福建平潭台商協會會長吳政言通話，確認由協會提供試劑，因當時台灣疫情正嚴重，我國政府也規定100劑內可以不必申請，因此就找60人自己申請，將試劑寄送到府，民眾若不會申請，則填寫委託書由其協助申請，交給報關行。

辯護人表示，發放快篩試劑的時間點是在同年6月間，距選舉還有半年，市價也只有75元，還有民眾認為中國製品質堪慮而興趣缺缺，不會影響投票意願，何況發放時也未尋求選民支持。

士院審理後，今天認定邱瑞蓮夫妻免費發送快篩試劑的行為，構成賄選罪，利用人頭 化整為零進口試劑，刻意規避衛福部的規定，亦屬違法，分依選罷法交付賄賂罪判處3年4月、擅輸醫材罪判7月，二罪合併應執行3年8月徒刑，褫奪公權4年。全案仍可上訴。

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