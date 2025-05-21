中國男搭貨輪闖關 滯台2個月自首竟稱找不到工作「想回家」

中國籍李姓男子搭貨輪闖關高雄港。示意圖，圖中船舶與本案無關。（記者洪臣宏攝）

2025/05/21 18:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國籍李姓男子搭乘坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」，成功闖關高雄港，滯台2個月後向移民署國境事務大隊自首，據了解，李男自首時說來台找工作未果，「想回家了」，不過他對偷渡過程避重就輕，國境破洞仍有待釐清。

移民署國境事務大隊指出，港口人員入境需由航商或船務代理公司，在入境前事先將入境人員名單分別傳送給航港局及國境事務大隊，以利事前審核及入境時審查核對，不過「祥」輪船商未依規定傳送，已依入出國及移民法第48條第1項與第83條規定，裁罰新臺幣2萬元。

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國境事務大隊表示，「祥」輪含船長共有9名外籍船員，航商未依規定通報在先，後來船員分批下船返國，研判李男趁機蒙混闖關。

李男下船後，透過中國籍男子「小陳」，連絡台灣籍黃姓男子，搭乘小船前往旗津區，待了兩個月後，於11月13日自首，不過移民署人員帶他到旗津指認居住地點，他卻說認不得，更不願交代偷渡過程。

李男自稱來台是為了找工作，一直都待在旗津，因為找不到工作，想回家了。國境事務大隊表示，該案目前仍在法院審理中，未來將安排遣送作業。

「祥」輪當初進港原因是報維修，因適航性不足，航港局管制其出港，並於今年3月18日於大瑞造船廠拆除完畢。

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