涉炒股、非常規交易、特別背信 泰山前董事長遭搜索約談

台北地檢署。（記者王定傳攝）

2025/05/21 18:37

〔記者王定傳／新北報導〕檢調獲報，泰山（1218）2022年與龍邦（2514）發生經營權之爭時，泰山疑為了鞏固經營權，涉使用台灣土地開發公司私募款1億餘元炒股，另在「處分全家超商持股時支付仲介費案」及「斥資7千萬元購入2幅畫作案」中，有違反泰山公司內控規定情形，上述三情節分涉違反證券交易法操縱股價、非常規交易、特別背信等罪嫌，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索泰山詹姓前董事長等人住處，並約談詹男等10名被告及2名證人，預計稍晚移送北檢複訊。

檢調獲報，泰山在2022年間與龍邦發生經營權之爭時，詹男等人疑似為了鞏固經營權，讓對方取得股票成本增加，疑使用台灣土地開發公司私募款1億餘元，以連續高價手段炒作企圖拉抬股價但失利。

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檢調獲報，詹男等人涉2022年透過寬量國際公司仲介，出售轉投資全家便利商店股權，並支付仲介費8千萬元，證交所2023年認定泰山當時的合約未逐層簽核，違反泰山公司內部控制制度，予以裁罰，檢調懷疑此部份涉及非常規交易罪嫌。

另，詹男等人當時還耗資7000萬元，透過江油國際公司，購入2幅國際知名畫家吳冠中的畫作，證交所獲報後認為，泰山購買高額畫作部分，未留存簽核紀錄及部分合約日期早於簽核日期，也予以裁罰，檢調則懷疑此部份涉及特別背信罪嫌。

北檢今天指揮台北處，兵分11路搜索詹男及台開邱姓女董事長等人的住居所，並通知詹男10名被告及2名證人到案說明，晚間將移送詹男、邱女7名被告至北檢複訊。

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