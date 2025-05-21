移民署：船員入出境都需通報查驗 業者心存僥倖將重罰

針對中國男台灣海峽「換船」入境高雄港爽玩2個月便自首一案，移民署表示，未依規定事先傳送或傳送不實者，得依由航港局業管之商港法及移民署業管之入出國及移民法裁罰。（資料照）

2025/05/21 18:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對中國男台灣海峽「換船」入境高雄港爽玩2個月便自首一案，移民署表示，國境事務大隊執行機場或港口證照查驗均訂有標準作業流程，由查驗人員依規定執行。未依規定事先傳送或傳送不實者，得依由航港局業管之商港法及移民署業管之入出國及移民法裁罰。

移民署表示，全案中有關港口入境船員部分，依規定均需由航商（含船務代理公司）於入境前將入境人員名單分別傳送航港局及國境大隊，以利事先審核及入境時查驗核對。

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在此次案件中，坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」所載中國籍李姓男子未經許可入境，移民署國境事務大隊高雄港隊，已移送偵辦並經法院判決。另航商未事先傳送名單部分，移民署國境事務大隊已裁罰。

國境事務大隊表示，「祥運輪」停泊港區時，尚未涉及國境事務大隊業管之入出境查驗權責，而外來人口有入境需求者，務必依照規定申請並經查驗入境，航商或船務代理公司亦需落實事先通報原則。未依規定辦理者，將依規定移送偵辦或裁罰，以維護港區安全。

另查，祥運輪當時停泊於高雄港22號浮筒；李男於非法停留期間，居住於旗津區的民宿（未能詳細指認），李男於113年9月未經許可入國並於11月13日至高雄港隊自首，並由高雄港隊偵辦後移送司法機關。

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