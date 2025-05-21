高雄男疑毒品糾紛遭凌虐致死 警逮4嫌屏東山區尋獲遺體

高雄林男疑毒品糾紛遭凌虐致死，警逮4嫌。（民眾提供）

2025/05/21 17:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子疑毒品糾紛遭人控制凌虐致死，家屬於5月14日向警方報案協尋，警方查出林男於7日遭帶走載往楠梓、橋頭等地汽車旅館內，住宿期間有多部車輛進出頻繁及會客，警方逮捕涉嫌教唆的主嫌黃女及潘姓男子等4人，嫌犯供出棄屍於屏東縣山區，警方今（21日）上山尋獲死者遺體。

楠梓分局於5月14日接獲蘇姓女子（43歲）報案，協尋5月7日即失蹤的丈夫林男，指林男（43歲）於7日5時許搭乘朋友的轎車，外出後即未返家，警方受理失蹤人口案後，並進行關懷慰問與了解情況，期間報案人稱其丈夫不曾有過多日未聯繫狀況，擔心其生命安全，警方了解後，隨即啟動緊急協尋並進行調查。

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警方調閱監錄影像發現林男於7日間，疑遭搭乘轎車載往楠梓、橋頭等地汽車旅館內，住宿期間有多部車輛進出頻繁及會客，警方以車追人於5月20日，發現其中一輛轎車停放鳳山區停車場內，警方鑑識小組採集車內生物跡證，確定有血跡反應，刑警大隊整合鳳山、楠梓分局分工展開調查。

刑大鎖定潘嫌（36歲）、陳嫌（27歲）、吳嫌（36歲）涉嫌重大，再追查到涉嫌教唆的主嫌黃女（43歲），警方後於（21日）下午4時許在屏東山區中尋獲林男遺體，全案依殺人罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

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高雄警方逮捕涉嫌教唆的主嫌黃女（右黑衣）及潘姓男子等4人。（民眾提供）

警方壓制嫌犯。（民眾提供）

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