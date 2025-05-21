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    吸毒暴斃遭3毒蟲埋屍荒野 檢警獲報掘出屍骨真相大白

    彰化縣刑大偵辦毒品案溯源時，意外查出吳姓男子被棄屍圖中所在的關西山區。（資料照，記者黃美珠攝）

    彰化縣刑大偵辦毒品案溯源時，意外查出吳姓男子被棄屍圖中所在的關西山區。（資料照，記者黃美珠攝）

    2025/05/21 19:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾遭10次通緝的苗栗毒蟲田炯宏，發現到他住處吸毒的吳男暴斃，為怕毒品犯行曝光，竟與女友以及王姓毒蟲3人共同到新竹縣山區挖洞埋屍滅跡，事後王男將此事告知友人，意外被偵辦毒品案件的彰化縣刑大發現，新竹檢方隨即借提王男，根據其供詞前往竹縣關西山區埋屍地點挖出吳男遺體，全案才真相大白。新竹地院依遺棄屍體罪將王男與吳女判刑，田男則另由國民法官審理。

    檢警調查，前年10月17日吳男到田男位於苗栗縣的租屋處休息，19日凌晨田男發現吳男暴斃，因田男本身有吸毒且疑有轉讓毒品給吳男吸食，擔心報警後會被發現毒品犯行，遂與吳姓女友研議荒郊埋屍滅跡。

    田男與吳女先到新竹縣竹北市買兩把鐵鏟後，當晚開車到新竹縣王男住處，與王男商議處理方式，三人合力將屍體搬到田男車上，隔天凌晨3點開車到新竹縣關西鎮南新里燥坑山區，由吳女警戒把風，二人挖洞將屍體掩埋。

    事後王男將此事至少告訴兩人，彰化縣刑大科偵隊在溯源追查某毒品案時，意外從藥腳處獲悉，隨即報請新竹地檢署主任檢察官邱志平指揮偵辦，檢方馬上借提毒品勒戒中且有詐欺、搶奪、毒品等前科的王男，並根據王男供詞找到埋屍地點，去年5月30日前往現場開挖，順利挖出已腐化的吳男屍體，全案才真相大白。

    新竹地院法官認為，王男與吳女以挖洞埋屍方式遺棄被害人屍體，其行為顯然無視對死者應有的尊重，使家屬無法安葬並撫慰傷痛，且嚴重妨礙檢警追查死因，應嚴予譴責，依遺棄屍體罪判王男徒刑10月、吳女6月。

    至於全案主謀田男部分，檢方認定他涉嫌轉讓禁藥給吳男吸食致死，除另行依轉讓禁藥致人於死以及共同遺棄屍體罪嫌偵結，再依國民法官法起訴，全案目前正由新竹地院國民法官審理當中。而他因有遭10次通緝的前科，仍持續遭新竹地院法官裁定繼續羈押。

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