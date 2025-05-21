女學生離校墜樓亡二審改判國賠264萬 羅東國中將上訴

羅東國中（如圖）2020年發生的女學生離校墜樓身亡案，二審改判學校國賠264萬元，校方將上訴。（記者江志雄攝）

2025/05/21 17:40

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女學生上課時間離校墜樓亡 二審逆轉改判羅東國中國賠264萬元

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2020年宜蘭縣羅東國中有名九年級張姓高關懷女學生，上課時間離校後墜樓身亡，家長認為學校未落實輔導機制，訴請學校、校長、5名教師國賠645萬餘元。一審宜蘭地院判家長敗訴，二審高等法院逆轉改判羅東國中應國賠264萬餘元，校長與老師免賠。校方今天（21日）回應，將上訴。

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羅東國中指出，校方有針對張姓女學生引進外部資源加以輔導，事發當下，導師及時通報校方找人，學校及師長均已善盡輔導之責，對於二審判決，校方會提起上訴。

張姓女學生家長主張，女兒2020年11月9日上午10時前離開班級教室，3名科任老師得知張女缺席後，未依規定立即通報，且學校大門、圍牆形同虛設，監視器無人觀看，公共設施設置管理有缺失，以致張女離校時，全校無人知悉。

張女當天上午11點多步行到學校附近的羅東鎮民生市場，登上頂樓後墜樓，學校中午才發現張女不見了，時隔3個半小時，下午2時44分才有民眾發現墜樓多時的張女，經送醫仍宣告不治。家長認為，學校相關管理缺失，與女兒死亡有因果關係，訴請國賠，被宜蘭地院判敗訴後上訴二審。

高院指出，張女當天於10點下課後，沒有請假也未告知老師及同學，就自行離開班級和校園，上午第3、4節的2名任課老師發現她不在座位上，僅詢問同學，未再確認行蹤，顯然未盡保護義務，校方過失與死因有相當因果，認定國賠有理，但張女自行離校也應負一半過失責任，判羅東國中應賠償張女之父125萬餘元、母139萬多元，合計264萬餘元。

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