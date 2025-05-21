台鹽綠能弊案開程序庭 陳啟昱求交保

陳啟昱羈押期將屆，他希望能交保，檢察官則重提陳啟昱有逃亡事實。（資料照，台鹽提供）

2025/05/21 19:31

〔記者王捷／台南報導〕台鹽綠能弊案今天開程序庭整理證據，檢察官與律師對目前的爭議點都沒有意見。陳啟昱羈押期將屆，他希望能交保，檢察官則重提陳啟昱有逃亡事實，是否交保，仍待台南地院審理裁定。

這次程序庭前半段，討論陳啟昱與鴻暉國際公司負責人蘇坤煌如何達成土地開發分潤，由陳啟昱分得40％利潤，兩人又是在什麼情況下達成這個協議？陳啟昱認為，這並非收賄，而是借貸；至於遭質疑的5800萬元不法所得，他主張是配合國家重大經濟建設而取得。

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檢辯雙方對目前的證據均無爭執，不過，陳啟昱的律師新增兩項爭點，分別是台鹽綠能是否有從事土地開發、是否有編列土地開發預算及是否支出相關費用；檢方對此並無異議。

最後針對是否延續羈押的問題，陳啟昱說希望交保，律師指出，目前偵查已告一段落，證人均已到案，檢方蒐證也相當完備，剩下僅是證據證明力的問題，滅證與串供的疑慮已消失，陳啟昱亦可配合限制住居、電子監控等處分。

檢方則重提陳啟昱在偵查期間確有逃亡事實，且仍有證人尚未訊問，串證的可能性仍存在，因此請求延續羈押。程序庭則指出，是否延押將由合議庭日後決定。

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