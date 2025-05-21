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    創意私房翻版！台南Cosplay攝影師誘拍性影像 查扣硬碟1700多筆資料

    雲林一名女國中生遭29歲吳姓男攝影師誘騙，並將性侵過程拍下，日前雲林地方法院裁定羈押。 （資料照）

    雲林一名女國中生遭29歲吳姓男攝影師誘騙，並將性侵過程拍下，日前雲林地方法院裁定羈押。 （資料照）

    2025/05/21 16:36

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣議員王又民今（21日）驚爆，一名女國中生遭29歲吳姓男攝影師誘騙，並將性侵過程拍下，甚至疑將影像販售圖利。雲林地檢署表示，日前獲報後，前往吳男台南住處搜索，查扣硬碟。發現資料中有其與多名女子性行為影像，數量多達1700筆以上，日前雲林地院裁定羈押，由於數量非常多，正逐步釐清中。

    雲林一名女國中生去年遭吳男約拍，進而誘騙性侵並拍攝性影像，家長報案後，依舊發現該名「攝狼」持續上網約拍。家長更發文呼籲大家慎防，引起迴響，更有多人留言曾受害，整起事件猶如「創意私房翻版」。

    雲林地檢署檢察官彭彥儒接獲斗六警分局提報，一名國中女學生疑遭cosplay攝影師吳男性侵及拍攝性影像，由檢察官指揮成立專案小組，日前持搜索票至吳男台南住處執行搜索，並扣得電腦硬碟、記憶卡。

    檢方以科技還原扣案硬碟，總計高達9TB硬碟中，有吳男與多名女子發生性行為的性影像，數量超過1700筆，且犯案時間多年，經人臉辨識、比對後，發現有部分女子為未成年之少女。

    檢方表示，經訊問後，認為吳男涉有刑法加重強制性交、對於未滿14歲之男女為性交、對於14歲以上未滿16歲之男女為性交、兒童及少年性剝削等罪，有勾串、滅證及反覆實施之虞，5月7日向雲林地院聲請羈押禁見獲准。

    檢方指出，目前就扣案硬碟中資料，也比對出部分少女真實身分，正積極偵辦中，現還有疑似未成年性影像難以辨識，檢警持續辨識中。呼籲有遭吳男拍攝性影像或性侵的被害人，向雲林地檢署或斗六警分局報案。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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