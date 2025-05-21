到府安裝住警器列KPI 陳世軒：新北消防員淪業務員

新北市議員陳世軒表示，新北市住宅用火災警報器安裝率已高達99.24%，但基層消防人員仍因要達成到府安裝住警器績效目標而疲於奔命、跨區「搶業績」。圖為住警器。（記者黃子暘攝）

2025/05/21 20:45

〔記者黃子暘／新北報導〕火場逃生分秒必爭，住宅用火災警報器有助於提醒，新北市議員陳世軒今（21）日質詢表示，新北市住宅用火災警報器安裝率已高達99.24%，但基層消防人員仍因要達成到府安裝住警器績效目標而疲於奔命、跨區「搶業績」，呼籲市府應取消住警器KPI制度，別讓消防員變成住警器業務員。

消防局長陳崇岳回應，原則上民眾申請領取住警器後為自行安裝，市府提供到府安裝服務主要針對獨居長輩、弱勢、低收入戶族群，目前除了消防人員，也有請義消、志工、防宣協助。

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陳世軒表示，肯定新北市住警器安裝率99.24%的成績，但市府未衡量消防人力現況與安裝率，仍設定各消防大隊每年要安裝數千個的目標，並按月檢視達成率；某大隊光去年就被要求安裝3420個住警器，但高安裝率就代表部分區域安裝數已飽和，基層為了達到KPI，只能跨區「搶業績」，民眾也因為警覺心，經常認為上門的消防外勤是詐騙集團，基層還得耗費時間心力解釋，截至四月，消防員遭拒數達2萬多戶，此外，還有弱勢戶名冊未更新，造訪對象早已過世、搬遷，導致消防員白跑的案例。

陳世軒主張，這是人力資源的浪費，消防員工作繁重，除了打火救災、責查水源、危險物品管理、防火演練、防溺駐點等工作，還要負擔日常訓練、裝備保養的例行工作，再負擔住警器KPI，只是嚴重壓縮消防員的救災時間與品質量能。

陳世軒建議，基於安裝率趨近飽和的現狀，市府應修訂《新北市火災預防自治條例》並取消外勤到府查訪安裝制度，回歸到民眾主動申請領取為主，並以宣導活動加強民眾防火意識，弱勢戶則應由社會局提供名冊給民政局，再請里長發放，市府應停止用預設火災數來訂KPI，有效運用人力打火救災，才能守護大眾生命財產安全。

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