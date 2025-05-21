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    三峽3死車禍原因眾說紛紜 警曝肇事翁行車紀錄器內容

    新北市三峽3死車禍，警方查出78歲駕駛余文正當天自苗栗老家開車北返，下交流道後在離北大國小不遠學成路上某公園稍作停留。（資料照）

    新北市三峽3死車禍，警方查出78歲駕駛余文正當天自苗栗老家開車北返，下交流道後在離北大國小不遠學成路上某公園稍作停留。（資料照）

    2025/05/21 16:45

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽3死車禍，警方查出78歲駕駛余文正當天自苗栗老家開車北返，下交流道後在離北大國小不遠學成路上某公園稍作停留，接著發生一系列車禍。警方表示，行車紀錄器中只聽聞車上音樂聲，駕駛從頭到尾一句話沒說，情緒看來平穩，而停留公園有可能是開車太累稍事休息，或者感到身體不適，會再詳查。

    據悉，余翁有固定返回苗栗老家走走的習慣，都是自己開車南下。案發當日，余翁一如往常從苗栗開車北返，開了約1個多小時車程後終於返抵三峽，他先行開車前往學成路某公園停留，警方研判，有可能余翁年事已高，車程過久，所以停在那兒稍事休息，也有可能因慢性疾病當下感到身體不適。

    網傳余翁有路怒症，因前車擋路所以才爆衝，這類傳言全盤被警方否認，若有情緒波動，行車紀錄器應多少會傳出抱怨言語，而警方後續看了行車紀錄器，發現余翁在車內完全沒有說話，僅有音樂聲。

    警方證實，余翁今日眼皮有稍微睜開，但意識仍處於模糊狀態，針對本案確切肇事原因，警方也只能等待醫生評估，若余翁狀況許可，才能進行筆錄。#

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