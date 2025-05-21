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    首頁　>　社會

    三峽車禍昏迷張姓女學生 土城醫院：生命徵象穩定

    新北市土城醫院表示，車禍昏迷女學生情況穩定，仍需使用維生系統。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城醫院表示，車禍昏迷女學生情況穩定，仍需使用維生系統。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/21 15:55

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍造成3死12傷，其中1名三峽國中張姓女學生原本OHCA（到院前心跳停止），經新北市立土城醫院手術搶救後重新恢復生命徵象，外界都在為張姓女學生集氣，院方21日表示，女學生的生命徵象穩定，需要維生系統維持，土城醫院在院長黃璟隆領導下，每天中午召開跨團隊會議，包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論，給予最好的治療方向。

    張姓女學生19日下午遭肇事車輛撞擊後，急送土城醫院搶救，到院前OHCA，昏迷指數3，腦水腫，胰臟破裂，在院方全力搶救下，恢復呼吸心跳，在加護病房持續觀察，新北市長侯友宜連續2天到院關心，請託院方用最好的醫療資源照料張姓女學生。

    院方今天表示，目前因三峽車禍住院的成年男性21日進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定；2位學童將進行骨折手術復位，預計週五轉至普通病房後續照護；張姓女學生生命徵象穩定需要維生系統維持；院方由黃璟隆領導，每天中午召開跨團隊會議，包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論，給予最好的治療方向。

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