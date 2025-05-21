地政士勾結太陽聯盟成員當「地面師」 還帶被害人赴警所做反詐聲明卸責

警方出示搜索票，逮捕林姓地政士。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/21 16:55

〔記者邱俊福／台北報導〕林姓地政士涉嫌勾結太陽聯盟陳姓成員經營的資產管理公司組成金主團，專提供給被詐團騙光存款的被害人進行質押不動產借款，俟被害人無力償還高額利息後，遂行索取鉅額違約金，並向法院聲請拍賣不動產，期間還大膽帶被害人赴派出所製作反詐騙與簽署免責聲明，意圖卸責，至少有7人上當，財損近4000萬元；刑事警察局偵一大隊第一隊今年初陸續逮捕林、陳等14人送辦，林、陳2人被檢方聲押獲准，並於今天依法起訴。

警方調查，前年底至去年10月間，33歲陳男經營的資產管理公司跟46歲林姓地政士配合，於網路投放提供貸款廣告後，有7名分別遭假檢警、假投資詐騙集團騙光存款的被害人，在詐騙機房給予該廣告指示下，主動聯繫陳男所屬公司，上門洽談不動產抵押借款。

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該集團協助被害人辦理相關不動產設定、移轉登記期間，還刻意對被害人進行反詐騙宣導，要求簽署倘若所借款項被詐騙集團騙走，概不負責的免責聲明，甚至該集團成員還陪同1名8旬李姓被害人前往派出所製作反詐騙聲明，以作為未來卸責證明，經員警當場告知被害人是遭詐騙，該集團仍執意借款給被害人。

直至被害人所借款項又被詐騙集團騙光，無力償還利息，便索取高額違約金，並向法院拍賣質押的不動產，行徑非常惡劣。

警方據報後，今年1月及3月，先後將林、陳等共14人逮捕到案，查扣手機、不動產抵押契約書、貸款委辦契約書贓證物，詢後依組織犯罪、加重詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，法院裁定羈押陳、林2人，並准予扣押帳戶存款1941萬餘元。

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