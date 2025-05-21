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    台中男買毒花4.3萬換「一袋垃圾」 決兩敗俱傷報警逮耍詐4少

    顧男花4.3萬元買到一袋垃圾。（警方提供）

    顧男花4.3萬元買到一袋垃圾。（警方提供）

    2025/05/21 16:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市顧姓男子20日深夜約網路賣家毒品交易，未料他當面交付4.3萬，拿到手上的竟不是毒品，而是「一袋垃圾」，等他回過神來，賣家一方4名少年，已帥氣跳上小黃揚長而去，他氣到發抖決定「兩敗俱傷」，乾脆一不做二不休報案，警方3小時後循線在南投一間摩鐵逮人，詢後依法送辦。

    台中市第三分局昨晚10點55分獲報，南區興大路有一起糾紛案，經趕往現場，報案的23歲顧男表示，稍早想「買點東西放鬆一下」，透過友人介紹的通訊軟體聯絡到「賣家」，相約見面交易，結果現場出現4名少年，看起來一臉認真且談起K他命等毒品價格老練熟稔，讓他信以為真。

    他毫不猶豫地交付43000元，結果到手的不是K他命，而是一個內容都是垃圾雜物的紙袋，只是還沒回過神，那4人已經跳上計程車揚長而去，而這筆「交易」不但讓他血本無歸，也狠狠傷了自尊，他決定「兩敗俱傷」咬牙報警，讓這群少年付出代價。

    警方立刻成立專案小組，並依據被害人提供之車號積極查緝，3小時後循線在南投縣一間汽車旅館查獲4名涉案少年，當場查扣K盤及涉案詐騙款項，4名少年坦認拉K，警詢後依少年事件處理法移送少年法庭審理，另顧男因身上沒有毒品，且屬購毒未遂，因此採尿後送驗，一旦呈陽性毒品反應將究辦。

    第三分局呼籲，警方對於製毒、運毒、販毒及施用毒品行為，絕不寬貸、依法嚴辦，若民眾發現可疑販毒行為，請立即撥打110報案，共同打造無毒社區。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    4名少年跳上計程車離去。（警方提供）

    4名少年跳上計程車離去。（警方提供）

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