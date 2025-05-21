假檢警、地面師連環騙局 7受害人不動產被奪損失4000萬

桃園地檢署指揮刑事局、桃園警分局破獲假檢警詐團夥同地面師連環詐騙案，清查7受害人損失4000萬，檢察官今偵結起訴詐團主嫌、地政士、金主等14人。（記者余瑞仁攝）

2025/05/21 16:57

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署檢指揮刑事警察局偵一隊、桃園警分局破獲一起詐騙集團結合俗稱「地面師」地政士配合的虛擬貨幣投資騙局，以陳姓男子為首的詐團成員先行騙光被害人帳戶內存款後，慫恿可向民間金主借貸加碼投資以取得高獲利，並由同夥林姓地政士協助辦理不動產設定抵押，再騙走借貸款，共有7名被害人受騙、金額達4000萬元；檢警去年底搜索、拘提陳、林等14人到案，今（21）日偵結依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴，向法官具體求刑18年等徒刑，並查扣被告金融帳戶1897萬餘元、剝奪犯罪所得。

檢警調查，7名被害人分別於2023年11月至2024年10月間，遭詐騙集團以假檢警辦案配合調查，推薦可投資虛擬貨幣可獲高報酬等話術詐騙，被害人帳戶內存款被騙光後，詐團持續慫恿誆騙被害人可將不動產設定抵押貸借款以加碼投資，層層轉介由林姓地政士出面與許姓金主辦理不動產抵押設定，簽立高額違約金、利息等合約，把錢交付詐團加碼投資虛擬貨幣。

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誇張的是，詐團成員為取信被害人，還由林姓地政士宣講反詐騙，更在辦理不動產抵押設定時，帶著被害人前往派出所，讓雙方在員警的見證下，簽署反詐騙的「免責聲明」，形同由警察背書「不是詐騙」，警員發現有異不僅拒絕背書，還一度極力勸阻被害人，林姓地政士與詐團成員最終與被害人在派出所前錄影存證簽約，企圖以此推卸民、刑事責任。

後續因被害人無力負擔高額利息，詐團與金主隨即翻臉索取鉅額違約金，並向法院聲請拍賣設定抵押的不動產，連環套的詐騙手法奪取被害人的現款與不動產，7名受害人遭受損失共近4000萬元。

案經檢察官林奕瑋指揮刑事局偵一隊、桃園警分局偵辦，彙整被害人與詐團相關帳戶金流取得證據，去年12月20日起，先後搜索、拘提陳姓詐團主嫌、林姓地政士等14人到案，陳、林經檢方複訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准，檢方並查扣林、陳、許等被告金融帳戶共1897萬2706元、美金1萬4541元，剝奪犯罪所得。

檢方偵結將陳姓主嫌、林姓地政士、許姓金主等14人依加重詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌起訴，並以陳、林、許嫌等人利用被害人年邁易欺，誘使多名被害人簽署高額不實借款契約並設定抵押，至被害人無力償付利息，再趁勢索取鉅額違約金，致被害人受近4000萬元之損失且不動產遭設定抵押，堪稱惡性重大，建請法院求處林姓地政士有期徒刑18年，陳、許有期徒刑15年，其餘詐團成員分別求處2年至4年有期徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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