逼吞蟑螂、喝尿、沙其瑪捅屁屁 桃園少觀所惡狼二審判8年

桃園監獄少年觀護所2020年5月間發生凌虐案，詹男夥同2名舍友聯手凌虐同舍房的少年，高等法院今判詹男8年有期徒刑。（資料照）

2025/05/21 15:34

〔記者張文川／台北報導〕桃園監獄少年觀護所2020年5月間發生凌虐案，詹姓男子夥同2名舍友聯手凌虐同舍房的少年，逼生吞蟑螂、喝尿，還以牙刷、沙其瑪插入肛門性侵，桃園地院依加重強制性交罪，將詹男判處8年4月徒刑，二審高等法院審理時，詹男全盤認罪，合議庭今酌減改判8年有期徒刑。可上訴。

共犯陳姓舍友另案審理，今年1月桃園地院依同罪將其判處7年8月；另一共犯羅姓少年由少年法庭審理。

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判決指出，詹男2020年5月9日下午5時多，在桃園少觀所舍房內，與羅、陳共同逼迫同舍房的少年喝下摻有尿液、洗碗精、洗面乳和牙膏的剩飯；隔天上午，詹、陳以杓子灌食少年，吃下整鍋稀飯，詹男又揮拳毆打其手臂，強迫他自行將辣椒醬塗抹於生殖器上，詹男再以熱水潑灑。

同日傍晚6點左右，詹、陳脅迫少年將零食「沙其瑪」揉成棒狀，再插入自己的肛門； 陳男隨後脅迫另一少年，將牙刷插入被害少年的肛門，共同強制性交；同晚7時許，詹、陳2男共同逼迫少年生吃蟑螂。

一審桃園地院依凌虐強制性交罪將詹男判處8年4月徒刑，上訴二審後，高院今認為，詹男於一審時原本只承認部分凌虐罪，否認強制性交罪，二審時已坦承全部犯行，並已成立和解，被害人也請求從輕量刑，故撤銷改判。

高院認為，詹男為滿足一己私慾，並基於好玩、僥倖心態，明知少年觀護所內遍布監視器且常有執勤人員巡視，竟以極具羞辱的方式，對被害少年施虐性侵，造成其生理和心理受創，毫不尊重性自主權，量處8年徒刑。

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