為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北三峽車禍肇事嫌 大同大學證實為監察人

    新北市三峽區19日發生重大車禍，涉嫌肇事的是78歲余姓男子。大同大學校長何明果今天證實，余男為董事會不支薪的公益監察人，任期至明年，將等事件明朗後，再決定如何處理。（資料照）

    新北市三峽區19日發生重大車禍，涉嫌肇事的是78歲余姓男子。大同大學校長何明果今天證實，余男為董事會不支薪的公益監察人，任期至明年，將等事件明朗後，再決定如何處理。（資料照）

    2025/05/21 14:59

    〔中央社〕新北市三峽區19日發生重大車禍，涉嫌肇事的是78歲余姓男子。大同大學校長何明果今天證實，余男為董事會不支薪的公益監察人，任期至明年，將等事件明朗後，再決定如何處理。

    新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死、12傷，其中包含多名學生，涉嫌肇事的是78歲余姓男子。

    有網友發文指，肇事駕駛余男曾任大同公司董事、大同日本公司財務課課長等職務，目前仍是大同大學董事會監察人，任期至115年5月2日。

    大同大學校長何明果今天告訴中央社記者，余男確實為大同大學董事會公益監察人，並不支薪，每個學期可能到校幾次，聽取董事會報告或查核預算、決算等，但不會參與校務的運作。

    何明果表示，余男的公益監察人任期是到明年屆滿，由於當事人尚未清醒，相關案件也還在調查中，因此要等整起事件明朗後，學校再決定如何處理；如果余男真的有犯錯，屆時會依私立學校法和相關捐助章程等規定，討論是否提前改選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播