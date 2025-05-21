強化防詐觀念 金門警局邀守望相助隊擔任識詐種子教官

金門縣警察局邀集全縣9個守望相助隊擔任識詐宣導種子教官，局長黃壬聰（前排左五）率刑大隊長吳易泉（前排左四）出席集訓課程。（金門縣警察局提供）

2025/05/21 15:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局為強化防詐觀念及阻絕詐欺危害，邀集全縣9個守望相助隊擔任識詐宣導種子教官；縣警局刑事警察大隊說明目前最新的詐騙案件分析，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，其大量開設人頭帳戶，成為洗錢與詐騙金流的跳板，提醒民眾務必小心。

縣警局局長黃壬聰說，金門最常發生的詐騙手法，是假買家騙賣家、網路購物詐欺、假交友投資；「警力有限、民力無窮」，因應詐騙手法日益翻新，警方盼結合守望相助隊的力量，建立在地防詐網絡，藉由培訓識詐種子教官的腳步，深入各社區、校園、機關辦理識詐宣導。

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縣警局表示，這支以守望相助隊為班底的識詐宣導種子教官19日辦理「集訓」課程，由黃壬聰帶領金門防詐宣導團分享民眾最切身的詐騙犯罪現況，並說明「如何識詐、防詐及阻詐」，讓隊員了解各類詐騙新手法及熟悉識詐工具的功能操作。

刑警大隊長吳易泉介紹警政署全力推動的「打詐儀表板」網頁資訊、「165防騙宣導」LINE官方帳號等各項功能，並說明目前最常發生的詐欺手法及實際案例。

吳易泉說，最新詐騙手法，會先以假貸款騙被害人帳號影本及雙證件正反面，再誘騙寄出「自然人憑證」，被害人的自然人憑證會遭冒用申請數位存款帳號，成為人頭帳戶。他提出警告，這種手法，詐團一到手，「 自然人憑證一插，詐團帳戶開到手軟」。

吳易泉指出，詐騙集團會利用Facebook、LINE、Instagram 上投放廣告，標榜：「免信用卡也能貸」、「信用不好也可核貸」、「快速撥款」，民眾一旦上鈎加入群組或LINE客服，客服聲稱要辦理貸款，要求提供：「自然人憑證與密碼」、「身分證影本」、「手持證件自拍照」，詐團會到各大銀行線上開戶，被害人就成了洗錢工具人。近期地區曾發生1件「自然人憑證」案，所幸當事人看到識詐宣導，即刻報警而未被盜用。

金門縣警察局長黃壬聰（站立者）呼籲共同建立在地防詐網路。（金門縣警察局提供）

金門縣刑大表示，詐騙集團先以假貸款騙被害人帳號影本及雙證件正反面，再誘騙寄出「自然人憑證」，籲請民眾小心。（金門縣警察局提供）

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