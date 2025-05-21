為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎士急掛電話引疑心 警盤查發現竟是詐團收水手

    何男見到警方路檢點，立即違停在路旁並匆忙掛斷手機通話，詭異舉動引起員警注意上前攔查。（記者鄭景議翻攝）

    何男見到警方路檢點，立即違停在路旁並匆忙掛斷手機通話，詭異舉動引起員警注意上前攔查。（記者鄭景議翻攝）

    2025/05/21 15:36

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文德派出所警方，日前在執行路檢勤務時，突然發現1名何姓男騎士邊騎車邊講手機，且見到路撿點就面色慌張地停在路邊掛斷手機，引起員警疑心，上前盤查下竟發現置物箱有1包紙袋，裡面放著50萬現金，何男也講不出現金來源，警方檢視何男手機訊息才發現，原來何男是詐騙集團收水手，當場依涉嫌詐欺、洗錢罪法辦。

    警方今日表示，當時何男見到警方路檢點，立即違停在路旁並匆忙掛斷手機通話，詭異舉動引起員警注意上前攔查，何男見到警方上前，眼神閃爍、神情慌張，核對資料時竟多次提供錯誤身分證號，且拒絕提供證件核對，員警當場告知盤查事由後，依警察職權行使法使用強制力將何男帶回派出所查證身分。

    警方檢視何男手機，發現對話紀錄有疑似詐騙群組訊息，經突破心防後吳男才坦承自己是詐團收水手，警方經查孩發現何男為5個地檢署、法院發布的6條通緝犯，全案依涉嫌詐欺、洗錢罪偵辦，並詢解送地檢署、法院歸案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    何姓男騎士邊騎車邊講手機，且見到路撿點就面色慌張地停在路邊掛斷手機，引起員警疑心，上前盤查下竟發現置物箱有一包紙袋，裡面放著50萬現金。（記者鄭景議翻攝）

    何姓男騎士邊騎車邊講手機，且見到路撿點就面色慌張地停在路邊掛斷手機，引起員警疑心，上前盤查下竟發現置物箱有一包紙袋，裡面放著50萬現金。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播