騎士急掛電話引疑心 警盤查發現竟是詐團收水手

何男見到警方路檢點，立即違停在路旁並匆忙掛斷手機通話，詭異舉動引起員警注意上前攔查。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/21 15:36

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文德派出所警方，日前在執行路檢勤務時，突然發現1名何姓男騎士邊騎車邊講手機，且見到路撿點就面色慌張地停在路邊掛斷手機，引起員警疑心，上前盤查下竟發現置物箱有1包紙袋，裡面放著50萬現金，何男也講不出現金來源，警方檢視何男手機訊息才發現，原來何男是詐騙集團收水手，當場依涉嫌詐欺、洗錢罪法辦。

警方今日表示，當時何男見到警方路檢點，立即違停在路旁並匆忙掛斷手機通話，詭異舉動引起員警注意上前攔查，何男見到警方上前，眼神閃爍、神情慌張，核對資料時竟多次提供錯誤身分證號，且拒絕提供證件核對，員警當場告知盤查事由後，依警察職權行使法使用強制力將何男帶回派出所查證身分。

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警方檢視何男手機，發現對話紀錄有疑似詐騙群組訊息，經突破心防後吳男才坦承自己是詐團收水手，警方經查孩發現何男為5個地檢署、法院發布的6條通緝犯，全案依涉嫌詐欺、洗錢罪偵辦，並詢解送地檢署、法院歸案。

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何姓男騎士邊騎車邊講手機，且見到路撿點就面色慌張地停在路邊掛斷手機，引起員警疑心，上前盤查下竟發現置物箱有一包紙袋，裡面放著50萬現金。（記者鄭景議翻攝）

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