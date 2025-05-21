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    首頁　>　社會

    領8萬，賺800！車手遇警盤查 嚇到腿軟

    男子拿8張人頭信用卡領款，遇警攔檢，坦承自己是車手。（記者顏宏駿翻攝）

    男子拿8張人頭信用卡領款，遇警攔檢，坦承自己是車手。（記者顏宏駿翻攝）

    2025/05/21 15:50

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一名男子持8張金融卡作ATM提領現金，員警發現行跡可疑，在旁觀看，見時機成熟，趨前問候「你詐騙集團鼾！」男子嚇到腳軟，因為他手上8名金融卡都是人頭帳戶，他坦承自己是詐團車手，剛領出的8萬餘元現金也遭查獲，僅賺1%走路工，警詢後依涉詐欺及洗錢等罪嫌移送。

    員林警分局表示，5月18日深夜22時許，26歲許姓男子在銀行ATM前邊講手機邊領錢，警方上前盤查時神色慌張，對於提款卡來源及用途支吾其詞，無法清楚交代。

    「這些都是人頭帳戶！」員警清查發現，許男持有的8張金融卡全是詐團收購的贓物，專門用來分流贓款。更諷刺的是，詐團僅給「1%低薪任務」，他僅領8萬、僅賺800元就落網，所幸因員警「鷹眼」及時攔截，保住至少8名被害人血汗錢。

    員林分局長吳詠傑表示，此案能迅速偵破，歸功於員警執行勤務時的高度警覺性與積極作為。詐騙集團常利用人頭帳戶及車手提領贓款，增加追查難度，因此警方除了加強巡邏，也呼籲民眾提高警覺，避免成為詐騙幫兇。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    男子拿8張人頭信用卡領款，遇警攔檢，坦承自己是車手。（記者顏宏駿翻攝）

    男子拿8張人頭信用卡領款，遇警攔檢，坦承自己是車手。（記者顏宏駿翻攝）

    男子拿8張人頭信用卡領款，遇警攔檢，坦承自己是車手。（記者顏宏駿翻攝）

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