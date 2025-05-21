離譜！雲林女國中生遭「攝狼」性侵 學校竟半年後才通報縣府

雲林縣一名女國中生去年底與斗六一名攝影師約拍慘遭性侵，警方獲報已展開調查，社會處也啟動心理輔導機制，家長痛批此男「比黃子佼更惡劣」。（資料照）

2025/05/21 16:50

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣一名女國中生去年底與斗六一名攝影師約拍慘遭性侵，警方獲報已展開調查，社會處也啟動心理輔導機制，但家長痛批此男「比黃子佼更惡劣」。縣議員王又民接獲家長陳情19日詢問縣府教育處，教育處才得知此事。王又民今質詢時痛批「相關環節明顯疏漏」。縣長張麗善表示，會檢討相關通報制度。

王又民表示，該名少女去年11月看見網路社群張貼文章，斗六一處攝影棚可免費拍照，因此和該名攝影者約拍。拍攝完畢後，該名男子僅先提供幾張照片，但比較漂亮的照片需要付費，如沒錢需要拍攝清涼照相抵，少女被誘騙拍攝得逞。

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王又民表示，母親得知後立即帶女兒前往驗傷報警，還四處陳情，更是在網路上貼文向各大家長們示警，發現加害者依然逍遙法外，直到今年4月還以同樣方式在網路上「尋獵」，更荒唐的是校方原認為全案發生於校外，並無涉及師生不是校安問題，未立即向教育處通報，直至日前才完成，明顯出現重大疏失。

女童母親R女說，報案後也告知學校，甚至多次詢問警方辦案進度，都僅以「偵查不公開」搪塞，令她疑惑「我們算什麼？」該男更宣稱他有一些影片且有販售，黃子佼案是持有影片，此男更惡劣，把自己與受害少女親密過程並販售。現在女兒已轉學，看心理醫師，希望不要再有人像孩子一樣被騙。

縣警局長李建民表示，去年獲報後就即刻偵辦，員警更前往該男攝影棚查扣器材，也移送雲林地檢署，由於拍攝檔案高達9TB，逐一查看發現新事證，檢方已在本月7日聲押該男獲准。

教育處長邱孝文說，學生遭校外人士侵害，雖非校園內性平事件，但仍屬校安事件一環，學校應該依據規定通報，此事會再針對學校進行再教育，如此生案例應啟動三級輔導，但校方未通報，只有學校老師介入輔導。未來此事會與各級學校溝通，任何事件發生應通報教育處，預防憾事再發生。

雲林縣長張麗善表示，學校沒有即時通報以外，其實社會處、警察局，都有即刻協助進行輔導以及安置，不過一些部分縣府並未做到完善，一定會立即檢討改善，針對該校所發生的問題進行審議。對於學生身心受害，感到非常遺憾且抱歉。

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縣議員王又民認為相關通報明顯有疏失。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善認為，一些部分縣府並未做到完善，會立即檢討改善，對於學生身心受害，感到非常遺憾且抱歉。（記者李文德攝）

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