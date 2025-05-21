轎車霸停斑馬線！眼鏡男嗆行人「要過不會繞喔」 網炸鍋、警要查

一輛轎車違停一中商圈斑馬線，駕駛與行人爆發口角。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

2025/05/21 16:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鬧區再現「斑馬線惡霸」！20日晚間一名眼鏡男駕駛，大剌剌將轎車橫停在北區三民路、熱鬧一中商圈的行人穿越道上，阻礙通行，當時有民眾正要過馬路，眼見斑馬線被車擋住，氣得拿手機錄影存證，沒想到駕駛非但不道歉反嗆聲「要過不會繞喔」，挑釁行徑引爆口角，整段影片曝光後也引發熱議。

這段不到30秒的影片被上傳至網路社群「社會事新聞影音」，日期顯示為昨天晚間9點多，片中可見一名戴眼鏡的男子坐在車內，一開始還開著車窗和行人對嗆：「不會繞你就不要過啦！」見民眾開始錄影，他慌張拉上車窗，但又下車與行人理論，現場一度火藥味十足。

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行人不甘示弱直言：「你這樣停，讓全台灣人都來認識你！」一場原本單純的交通違規，硬生生成了街頭鬧劇，儘管雙方均未報警，但影片迅速在網上瘋傳，引發網友批評：「怎麼這麼多斑馬線惡霸？」「連道歉都沒有，還敢嗆人？」更有網友力挺錄影民眾，呼籲檢舉到底。

轄區台中市第二分局今天表示，截至目前雙方當事人均未向警方報案，由於影片太短無法完整呈現事件經過，但依據《道路交通管理處罰條例》第55條規定，汽車駕駛人在行人穿越道上臨時停車，將處300元以上600元以下罰鍰，依規定，汽車於人行穿越道上違規停車為民眾得檢舉項目。

但到底是「違規停車」或違規「臨時停車」，則視民眾提供之影片或照片認定之，因此，請民眾能提供清晰原始的影片或照片，至台中市警局交通違規檢舉，第二分局長鍾承志強調，該分局於今年至4月份取締車輛佔用行人穿越道違規停車共計345件，取締車輛臨停於行人穿越道違規共計29件，提醒駕駛人避免佔用行人穿越道，確保行人安全。

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