三峽車禍肇事翁2次手術後微睜眼 警：今天不會製作筆錄

新北市三峽區北大國小前19日發生嚴重車禍，78歲老翁余文正疑開車暴衝撞上當時正在過馬路的學生和家長，釀3死12傷，圖為民眾自動擺放的悼念物資。（記者徐聖倫攝）

2025/05/21 14:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區北大國小前19日發生嚴重車禍，78歲老翁余文正疑開車暴衝撞上當時正在過馬路的學生和家長，釀3死12傷，余翁因撞擊力道過大造成腸道破裂，經手術後仍於加護病房觀察。今下午余翁的眼睛已微張，但明顯仍處在意識不清的狀況，外傳今日將製作筆錄；警方對此回應，今天要做筆錄的機會「趨近於零」。

據悉，車禍發生當下為下課時間，國成街、國光街口人群熙來攘往，幾乎都是放學的小學生與接送的家長，余翁開車暴衝未減速，直接往人群撞去，最後撞上安全島才停下。

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本起意外釀3死12傷，余翁車禍手術後至今一直處於昏迷狀態，直到今下午才傳出其眼睛已能微張，但仍意識不清。警方為求保險，目前由板橋、三峽2分局24小時派員進行戒護，直到余翁狀況好轉為止。

外傳今日警方將對余翁進行筆錄，但事實上根本沒辦法。警方表示，基本上余翁若一直待在加護病房中就無法進行筆錄。

新北市三峽區北大國小前19日發生嚴重車禍，78歲老翁余文正疑開車暴衝撞上當時正在過馬路的學生和家長，釀3死12傷，圖為民眾自動擺放的悼念物資。（記者徐聖倫攝）

車禍悼念現場已架起帳棚。（記者徐聖倫攝）

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