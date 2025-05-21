台中再爆托嬰中心虐童 2歲男童遭巴頭撞地、捏脖丟積木

２歲男童遭托育員巴頭撞地、捏脖丟積木。（翻攝自Threads）

2025/05/21 15:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市又發生托嬰中心虐童事件，家長指控2歲多的兒子因丟積木，遭到托育員大力巴頭撞地板，還捏脖子往外推、拿積木丟他，臉、頸出現明顯見血抓痕及瘀青，托嬰中心也企圖隱匿，社會局獲報後表示初步評估托育員確有不當，目前全面清查是否有其他幼童遭不當對待，並追究托嬰中心管理疏失。

台中市豐原區1家準公共托嬰中心上週才爆發托育員對多名幼童施虐，惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等，甚至當成抹布，用來擦地板上的水漬，至少有14名幼童受害，近日還發生1名4歲私幼女童疑遭男性才藝體能老師性侵、性騷，相關案件還在調查中，今天又傳出有準公托童。

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受害男童媽媽在網路PO文及向媒體投訴，兒子在南區某托嬰中心托育，過去偶有受傷情況，他們都很信任園方的說法，今年4月底接小孩時發現臉部、頸部出現見血的抓痕與瘀青，托育員當時只說是玩積木時不小心弄到，沒想到就是施虐者，後來園長和主任到家中解釋，但說法不合理，因此要求看教室監視器畫面，才改口說托育員情緒控管不好，只給部分擷取畫面。

家長後來報警才看到事發時的監視器畫面，只見托育員朝男童臉部「巴下去」，造成頭部大力撞向地板，再捏著脖子往外推，又拿2塊積木丟他，男童痛到趴哭在地上1分鐘，教室其他老師沒反應、沒關心，托育員繼續到旁邊摺紙，發現男童流血，才拿衛生紙粗魯擦拭傷口，男童媽媽指控，托育員攻擊孩子最脆弱的頭部、頸部，更可怕的是，監視器畫面中還看另一個小女孩也被同一位老師粗暴拉扯，衣領被往後拖。

家長向社會局反映後獲回覆，托育員事後有處理傷口、園方有積極處理，以及光看監視器與傷口不能確定是否為不當對待，讓人無法接受。

社會局回應，5月1日接獲通報，經檢閱監視器畫面、訪視家長與托嬰中心人員，並比對幼童傷勢，初步評估確有不當，初判該名托育人員涉及違反兒少權法，可處6萬至60萬罰鍰，該人員事發後已離職，也會審酌情節嚴重程度，予以一定期限不得擔任兒童福利機構工作人員。

社會局正全面清查是否有其他幼童遭不當對待等情事，也將一併追究托嬰中心管理疏失相關責任，若涉及管理疏失，可依兒少權法處6萬至60萬罰鍰，並命其限期改善；若情節嚴重，得命其停辦並公布其名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。

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