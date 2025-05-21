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    三峽車禍》追思物資多將逐步清理 公所澄清「不會在頭七全火化」

    新北市三峽區北大國小前嚴重車禍釀3死12傷，車禍發生至今已過2日，現場路口擺滿悼念物資，包含零食、鮮花、布偶、卡片等，民眾自發追思逝者。（記者徐聖倫攝）

    新北市三峽區北大國小前嚴重車禍釀3死12傷，車禍發生至今已過2日，現場路口擺滿悼念物資，包含零食、鮮花、布偶、卡片等，民眾自發追思逝者。（記者徐聖倫攝）

    2025/05/21 14:15

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區北大國小前嚴重車禍，釀3死12傷，車禍發生至今已過2日，現場路口擺滿悼念物資，包含零食、鮮花、布偶、卡片等，民眾自發追思逝者。而現場擺的悼念品越來越多，也有民眾為了擺悼念品，多有違停狀況，已引發不少用路人不滿，三峽區公所則將於下午將現場分為3區，以免違停狀況擴大。

    據悉，北大國小斜對角的公園綠地，現已被悼念物資排滿，追逝亡者的行為可以理解，這麼多物資也能感受到滿滿的人情味，但隨之而來的「違停」狀況越來越嚴重。有民眾抱怨，現場已經有太多車輛違停，暫停下車擺物資，數量太多已影響交通，大大造成用路人的不便。

    有鑒於此，三峽區公所主任秘書李政達表示，悼念物資已占滿公園一半，現已派員前往將熟食等易腐蝕的食物、花束、燭火等先行清理，以保現場衛生，後續也將再規劃「物資擺放區」、「卡片悼念區」、「燭火區」等3區，其中燭火區僅能擺放小蠟燭，不能焚燒紙錢。公所預期分劃3區，能夠讓悼念的民眾依規定進行追思。

    而外傳公所將於亡者頭七時將現場所有物資清除、丟棄，為不實傳言。公所針對相關細節還在討論，還沒有決定到底該怎麼後續處置。另有建議指出可以將現場物資發放給弱勢族群，公所也採納此建議，現已查訪並謀合中低收入戶，將行滾動式處理。

    車禍現場斜對角公園擺放的追思物資，已占滿公園一半面積。（記者徐聖倫翻攝）

    車禍現場斜對角公園擺放的追思物資，已占滿公園一半面積。（記者徐聖倫翻攝）

    車禍現場擺放的追思物資。（記者徐聖倫攝）

    車禍現場擺放的追思物資。（記者徐聖倫攝）

    三峽車禍現場悼念物資已占滿公園一半，公所已派員前往將熟食等易腐蝕的食物、花束、燭火等先行清理，以保現場衛生，後續也將再規劃「物資擺放區」、「卡片悼念區」、「燭火區」等3區。（記者徐聖倫攝）

    三峽車禍現場悼念物資已占滿公園一半，公所已派員前往將熟食等易腐蝕的食物、花束、燭火等先行清理，以保現場衛生，後續也將再規劃「物資擺放區」、「卡片悼念區」、「燭火區」等3區。（記者徐聖倫攝）

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