新北三峽車禍後護童勤務受關注 宜縣議員籲回歸業務單位

民進黨籍縣議員林詩穎（右起）、謝家倫、謝正信及林佩螢等4人召開記者會，有鑑於三峽車禍憾事，強調「老師不是交通警察」，要求宜蘭縣政府護童勤務回歸業務單位。（記者王峻祺攝）

2025/05/21 15:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新北市三峽北大國小校園周邊車禍釀3死，護童勤務備受關注，宜蘭縣議員為保障縣內教師授課權益，並保護兒童安全，要求縣府將各校上下學導護工作回歸業務單位。縣府回應，目前已有36校編排警力協助護童勤務，後續將重新檢視依需求規劃。

民進黨籍縣議員謝正信、林詩穎、謝家倫及林佩螢等4人，今天召開記者會，有鑑於三峽車禍憾事，強調「老師不是交通警察」，要求縣府護童勤務回歸業務單位。謝家倫指出，近日許多家長擔心孩童上下學安全，各校老師及導護志工在路口的人身安全也受到質疑，縣府應正視相關問題。

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林詩穎說，內政部呼籲過護童勤務應由警力落實，現由校方或志工執行，對於周邊違規勸導效力有限，質詢時多次提及，老師不適合導護工作，也沒有意外保險，曾函文縣府人身意外險應包含校內外，相關單位須重視。

林佩螢說，老師應回歸教職專業，若警力吃緊，主政警察局應編足預算，商請義警、民防或社區守護相助隊進駐協勤。謝正信則說，縣府應立即盤點檢視各校園周邊，增加道路縮窄、設置減速丘等設計，並加強防撞安全措施，同時啟動社會安全網防範。

宜蘭縣教師職業工會表示，教師導護執勤範圍應限定於學校門口，主責是引導學童出入校園、照護校園內學童，並教導交通安全相關知能，期盼縣府編列經費給予真正具執法權限人員，並協助學校執行導護工作者，獲得包括醫療及保險、救助等合理補償的保障。

縣府回應，導護老師以校地範圍內為主，不會強制要求舉旗、擋車等指揮動作，主要以引導學生為主，各校有納相關保險措施，保障值勤安全，全縣目前36校每天編排至少1名警力協助導護，將會重新檢視周邊交通流量、車道較複雜學校，規劃護童勤務，並呼籲用路人行經通學區，務必遵守30公里速限規定。

宜蘭縣目前有36校編排警力協助護童勤務，後續將重新檢視依需求規劃。 （宜蘭縣警察局提供）

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