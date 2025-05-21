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    遭遇困難應立即反映 移民署通知對象儘速補繳喪失原籍證明

    移民署。（資料照）

    移民署。（資料照）

    2025/05/21 13:45

    〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署針對原籍中國籍來台定居設籍，且未曾繳附喪失原籍證明者，依兩岸條例規定，應於4月初通知補繳。移民署自4月21日起開始受理，期限即將於今年6月30日截止，呼籲接獲通知的民眾，儘速補繳或提出申請，若是遭遇其他實際困難，也請立即向移署反映。

    移民署表示，已持續接獲民眾補繳經海基會驗證之喪失原籍證明，以及受理以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」等申請案，並加派人力審核及通知結果。

    符合相關類型的民眾，可以透過親送至移民署服務站，或是郵寄紙本、傳送電子檔案至指定信箱等多元管道提出申請。移民署全球資訊網建置的「通知繳附喪失原籍證明專區」，已提供申請書等表單及重要資訊，並開放「喪失原籍註記查詢」功能。

    移民署表示，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態，歡迎多加利用網路資源及服務。

    此外，若不符合陸委會公布之相關類型，但具有其他實際困難，也請趕快向移民署、陸委會或海基會反映，只要有意願配合法律要求，將基於執行公平性及人道關懷，盡全力提供必要協助。

    移民署強調，若已接獲通知但消極不配合辦理，秉於依法行政，將依兩岸條例相關規定註銷當事人臺灣戶籍，請民眾留意，以維護自身權益。

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