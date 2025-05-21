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    台中警扮賣場員工逮車手 竟被反嗆「幹嘛這麼凶啦」

    警方喬裝賣場員工埋伏，當場逮捕孫姓車手。（警方提供）

    警方喬裝賣場員工埋伏，當場逮捕孫姓車手。（警方提供）

    2025/05/21 14:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女護理師誤信假投資詐術，被騙走8萬元報案後將計就計與警方配合，以再加碼為由約定北區一間大賣場面交，員警喬裝賣場員工埋伏，當場逮捕現身孫姓取款車手時，不滿孫男配合度不佳，大罵「你是現行犯」，不料被孫男反嗆「幹嘛這麼凶啦」，但所謂囂張沒落魄的久，孫最後仍遭檢方聲押獲准。

    台中市第二分局今天說明案情指出，該案發生在13日上午11點55分，地點在北區一間大賣場，38歲李女因先前誤信詐騙集團「輕鬆投資、獲利翻倍」話術，誤以為能靠「投資平台」穩賺不賠，結果被騙8萬元報警後，警方根據刑事局「詐騙潛在被害人攔阻計畫」成立專案小組研判，詐團為了榨乾被害人，往往會主動再聯絡要求更多匯款。

    警方將計就計，請李女假裝願意「再投資」，與詐團相約該賣場面交30萬元，對方果然上鉤，安排24歲孫姓車手從高雄北上領款，為了不打草驚蛇讓車手起疑，員警向賣場借來制服與背心，喬裝成搬貨員、收銀員潛入現場埋伏，當孫男一現身，李女遞出用來誘捕的假鈔時，警方一聲令下，4名喬裝員警立即從各角落衝出壓制孫男。

    只是當員警從孫男身上搜出空白名片夾、收據、工作手機等贓證物時，孫男面對逮捕竟一臉無所謂也不配合，還反嗆員警「幹嘛這麼凶啦」，完全不明白自己正在從事傷天害理的事情，全案警詢後依《詐欺罪》與《洗錢防制法》送辦，檢方聲押孫男獲准，警方也將持續向上溯源，查緝幕後主嫌及共犯。

    第二分局長鍾承志表示，詐騙集團手法日益翻新，警方將持續打詐並結合民間力量，斷絕詐騙集團車手面交或提款取得贓款的途徑，以「斷源截流」方式斬斷詐騙集團之金流，守護市民財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣餌鈔及工作手機等贓證物。（警方提供）

    警方查扣餌鈔及工作手機等贓證物。（警方提供）

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