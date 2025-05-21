台南仁德神壇藏50萬元毒品 壇主與毒品通緝犯落網、再逮4藥腳

台南市仁德區一處私人神壇被用來掩護販毒，南市刑警大隊近日攻堅。（南市刑大提供）

2025/05/21 13:39

〔記者楊金城／台南報導〕作奸犯科，神明也不保佑，台南市仁德區一處私人神壇被用來掩護販毒，南市刑警大隊近日攻堅逮捕29歲史姓壇主和毒品通緝犯35歲張姓男子，史嫌還刻意睡臥在神明桌下，求神明保佑仍難逃法網，今天再逮捕下游4名藥腳。

南市檢警從1件毒品案向上溯源，掌握史姓男子在仁德郊區設立私人神壇，作為販毒處所，線報也指疑有槍械，因販毒被判6年徒刑的張姓通緝犯投靠史男，住在神壇邊的鐵皮屋。

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南市刑大調動霹靂小組清晨對神壇發起攻堅，逮捕睡在神桌下的史男、睡在鐵皮屋內的張男，兩嫌在睡夢中被圍捕，當場露出錯愕神情；警方查扣毒品安非他命3包（總毛重164.4公克）、愷他命2包（總毛重90.67公克）、毒品咖啡包7包（總毛重29.06公克）不明菸彈1顆（毛重5.42公克）及子彈、彈頭、彈殼各1顆等證物，毒品市值約50萬元，可惜未查獲槍械。

警方將張男移送台南地檢署歸案，史嫌被裁定羈押禁見。南市刑大今天（21日）再逮捕下游4名藥腳，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送南檢偵辦。

南市刑大大隊長李宏倫說，警方後續將持續追查毒品來源與流向，以斷絕毒品供應鏈，避免更多人受害。

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台南市仁德區一處私人神壇被用來掩護販毒，南市刑警大隊近日攻堅。（南市刑大提供）

史姓男子在仁德郊區設立私人神壇，作為販毒處所，還刻意睡在神桌底下求神明保佑，但法網恢恢。（南市刑大提供）

史姓男子在仁德郊區設立私人神壇，作為販毒處所，還刻意睡在神桌底下求神明保佑，但法網恢恢。（南市刑大提供）

史姓壇主（中）落網。（南市刑大提供）

毒品通緝犯35歲張姓男子（中）被捕歸案。（南市刑大提供）

南市刑大查扣毒品市值約50萬元。（刑大提供）

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