前原能會主委謝曉星涉性別歧視 興訟要求撤銷調查報告 敗訴

原能會前主委謝曉星。（資料照）

2025/05/21 13:07

〔記者張文川／台北報導〕行政院前原子能委員會（核能安全委員會前身）前主任委員謝曉星前年被控性騷擾女部屬，並涉職場霸凌，遭到免職，也被監察院以全票通過彈劾，行政院性平事件專案調查認定構成性別歧視、成立性別騷擾。謝曉星打行政訴訟，請求撤銷行政院的調查報告，台北高等行政法院認定，調查報告不是行政處分、也不是法律，謝的起訴不合法，依程序裁定駁回。可抗告。

有媒體於2022年10月報導指控謝曉星涉嫌性騷擾，謝曉星向行政院自請調查，行政院召集組成性平事件專案調查小組調查，2023年1月9日調查完畢，專案調查報告認定成立違反性別平等工作法之性別歧視、敵意性工作環境之性別騷擾。

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調查報告指出，謝曉星身為原能會最高主管，固然有業務分配與監督的權限，但依法不能濫用，據證據顯示，謝曉星多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力及人格權受損。

調查指出，謝曉星自2016年入閣後，進用的秘書多達8位，多數為一定身高的女性擔任秘書，謝在面試時詢問求職者的星座、血型以及婚育規劃，還要求某部門的女性同仁，在請假前必須當面向他報告，至於男性同仁則傳訊息告知即可，基於性別而差別待遇。

證據顯示，謝曉星盯視、上下打量女性部屬，靠女性部屬過近，曾對某女性部屬說「好像少女」、「最美麗的風景」，造成對方感到噁心或反感，其言行逾越社會生活與公務需要。報告結論認定謝曉星

謝曉星獲悉調查結果後，隨即表示請辭主委一職，行政院予以免職，並於1月11日公告調查報告，移送監察院調查。謝曉星不服專案調查報告，提申復、訴願皆失敗，提起行政訴訟請求撤銷報告。

北高行審理後認定，行政院為釐清謝曉星言行是否涉及性騷擾，而召集專案調查，並說明理由，並未對謝做成具體處分、或建議處置方式，報告的主要用途是供行政院參用，並未對謝產生法律上的「規制效力」，調查報告既非行政處分、也不是法律關係本身，無從確認無效或公法上的法律關係，認定謝曉星的起訴不合法，依程序裁定駁回。

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