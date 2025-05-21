南警六分局頻遭爆料 所長、副分局長、分局長接連中箭

南警六分局近日風波不斷，繼所長與副分局長遭爆料後，分局長也遭自稱「固定陪伴」女子控訴涉不當關係與接受不當招待，台南市警局督察室表示已啟動調查。（民眾提供）

2025/05/21 13:15

〔記者王捷／台南報導〕南警六分局近期頻繁出現警紀爆料，分局長劉全福今天也遭自稱「固定陪伴」的女子，在臉書爆出不正當關係、接受不當招待，台南市警局指出，劉分局長自請督察室調查，同時將對不實謠言提告，督察室將從爆料文章中所提到的人事物調查，強調勿枉勿縱。

警六分局近期頻繁出現爆料，首先是轄區內的一名已婚所長疑似與女建商發展不當感情，遭投訴到警政署，但分局調查後未發現實證，僅口頭告誡所長；分局也透過密集督導，要讓所長警惕；豈料副分局長在督導派出所後，又遭匿名爆料，警員指控副分局長建議他不應該在勤務中吃晚餐，應該吃完晚餐再來，結果引起基層抗議。

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今天一早，又有假帳號在臉書社團PO文，自稱是劉分局長的「固定陪伴」，3年沒得到任何名分，如今卻以「我有家庭，你要體諒」為由結束關係，讓她感到被利用。

她指控，曾陪伴劉姓分局長多次參與私人飯局、有女陪侍場所，席間有「仁德所長」與「董事長」共同出席，並暗示這些飯局都有地方企業老闆買單，劉男還告訴她「這不是公務，是交朋友」，她質疑是否有不當金流與回扣，她曾為劉男保管現金、處理帳戶，最終卻遭拋棄，她憤而表示「有錄音、有轉帳紀錄、有LINE對話」，若遭打壓將全數公開。

由於未涉及重大刑案，若劉全福提告也無法調閱臉書IP資料，警方也預計爆料者應不會現身提供證據，但是督察室強調，將從PO文內容中的細節著手調查。

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